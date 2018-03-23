Година Землі: коли і чому ви маєте вимкнути світло

Чому 24 березня о 20:30 треба вимкнути на годину світло і електричні прилади? Щоб разом з усім світом привернути увагу до проблем екології. Не лише пов’язаних з використанням електроенергії, а загалом. Стан нашої планети погіршується щодня. Якщо ми не переглянемо своєї поведінки, невдовзі людству не буде де жити!

Година Землі – це щорічна акція, яка закликає людей схаменутися і почати використовувати ресурси з розумом, бути екологічними і свідомими. Жителі майже 200 країн долучаться до акції. Не будьте байдужими й ви!

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А тепер декілька фактів про екологію, від яких мороз іде по шкірі.

250 тисяч га сміття

Саме стільки території нашої квітучої і прекрасної держави займають брудні і смердючі сміттєзвалища… Поки в Україні сміттєпереробні підприємства на зародковому етапі. Їх є лише кілька, а на повну потужність не працює жоден. Тим часом сміття тоннами звозять на звалища, щодня гори непотребу зростають.

Ви задумувалися над тим, що кожен з нас щодня виробляє близько півкілограма сміття? Якщо підрахувати, то за рік кожен українець у середньому продукує понад 180 кілограмів відходів!

Частково вирішити проблему може сортування сміття, використання багаторазових тканинних мішечків замість поліетилену, багаторазового посуду для води і пікніків. Розумне споживання усіх благ суспільства. Харчові відходи варто виносити у город чи ліс, це чудово удобрює землі. Не скуповуйте зайвого одягу. Техніку, токсичні відходи викидайте лише у відповідних для цього місцях.

Викидаючи свій непотріб де-небудь, просто згадайте ці дані:



Як довго розкладається сміття, яке ми викидаємо

На 70% менше користі

Ми отримуємо з фруктів і овочів. А все через виснаження землі. Шалена господарська діяльність людини призвела до того, що ґрунти виснажилися, корисні мінерали значною мірою вимилися. Земля просто-на-просто не встигає відновлюватися. А через ерозію ґрунтів щороку втрачаємо близько 6 млн га землі. Тож, якщо так буде продовжуватися, нам всім скоро треба буде вирушити на червону планету вслід за машиною Ілона Маска.



Менш поживні продукти призводять до ожиріння

Люди не лише неймовірно виснажили землю, але й забруднили її. Через промислову діяльність, викиди автомобілів, роботу заводів та власне сільське господарство у ґрунти потрапляють важкі метали. Ці речовини є токсичними, вони створюють перешкоди для мікрофлори, потрапляють з травами у тіла тварин. Важкі метали ми споживаємо з продуктами харчування та м’ясом.

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Не менш шкідливими є й пестициди. Особливо стійкі першого покоління. Хоча вони й покращують врожайність, людству варто обмежити використання цих хімікатів.

Аби вирішити цю проблему, варто якомога рідше користуватися власним автомобілем, перейти на більш екологічні види палива, пересуватися містом на велосипеді. Людям, які займаються сільським господарством, – робити це з розумом. Відмовитися від заборонених хімікатів. Періодично давати землі відпочити, удобрювати її.



Ерозія землі

15 тисяч літрів води

Саме стільки знадобиться прісної води, аби в підсумку отримати 1 кілограм яловичини! Для кілограма пшениці, до речі, потрібна 1 тисяча літрів води. Тож м’ясоїд ви чи вегетаріанець – для того, аби ви поїли, треба використати неймовірну кількість води.

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А вже зараз кожна восьма людина на планеті не має доступу до безпечної питної води. І ця прикра ситуація має тенденцію до зростання. За останні півстоліття кількість прісної води на людину зменшилася на 60%!



Вода – розкіш у багатьох регіонах Африки

Крім того, діяльність людини постійно забруднює воду. Аж до такої міри, що її споживання стає небезпечним. А потрапляння такої води у ґрунти забруднює землю і продукти харчування, вирощені на ній.

Не менше страждає й солена вода. Головна проблема екології Світового океану – нафта. Через судноплавство і очищення танкерів в океані у воду потрапляє від 5 до 10 млн тонн нафти. І це без врахування аварій! Нафтові плями забирають тисячі життів морських жителів…

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Чи можете ви вплинути на ситуацію? Так, споживайте з розумом воду. Замініть щоденні ванни на душ. Посудомийна машина, до речі, зменшує кількість використання води для миття посуду. Періть при повному завантаженні машинки, а не кожну річ окремо. Відмовтеся від шкідливих для довкілля косметичних засобів. А за натуральні шампуні, гелі, тощо вам буде вдячна не лише природа, але й власне тіло.

48 кг шкідливих речовин

Вдихає щорічно кожен житель великого міста. Як думаєте, чи допоможе вам в такому разі здоровий спосіб життя?

Щохвилини ми руйнуємо атмосферу (без неї життя на Землі неможливе).

Викиди в атмосферу – понад 19 млрд тонн:

15 млрд тонн вуглекислого газу;

200 млн тонн оксиду вуглецю;

понад 500 млн тонн вуглеводнів;

120 млн тонн золи та інше.

Забруднення повітря у деяких містах світу, наприклад Пекіні і Шанхаї, вже сягає небезпечного рівня. Рівень смогу в Китаї повідомляється на рівні з показниками прогнозу погоди.

Що може зробити кожен