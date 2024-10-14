Останній люксовий годинник Медведчука продали на аукціоні: яка сума виторгу

В Україні на аукціоні продали люксовий годинник кума Путіна Віктора Медведчука від бренду Dolce & Gabbana. За лот вдалося виторгувати 285 тисяч гривень.

Про це мовиться на сайті системи ProZorro.Продажі. Це був останній виставлений на торги люксовий годинник із колекції колаборанта.

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Що відомо про аукціон з люксовим годинником Медведчука

Аукціон, на якому вдалося виторгувати годинник Медведчука, відбувся 14 жовтня. Цього разу продавали не реалізований раніше годинник Dolce & Gabbana №7/10. Серед особливостей лота – корпус із жовтого металу з візерунками та декорований ремінець.

Визначена законом підстава передачі активу для реалізації: ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2022 р. № 757/16828/22-к,

– мовиться в системі.

В описі лота зазначено, що годинник має сліди носіння. Зокрема, на ньому зафіксовано потертість ремінця та подряпини на корпусі.

Годинник Медведчука від Dolce & Gabbana продали на аукціоні / Фото з сайту ProZorro.Продажі

Стартова ціна годинника становила 461,2 тисячі гривень. Аукціон пройшов зі зниженням ціни.

Варто зазначити, що на попередньому аукціоні, що відбувся 25 вересня, було продано ще 11 годинників Віктора Медведчука. Тоді торги відбувалися з підвищенням ціни за лоти. Захід приніс державі майже 3,3 мільйона гривень.