Годинник вже почав зворотний відлік, – Подоляк нагадав, що тирани не вічні, а історія безжалісна

Михайло Подоляк прокоментував цинічні дії ворога. Зокрема політик пригадав, що історія буває безжалісною до авантюр тиранів.

Михайло Подоляк також пригадав Першу світову війну. Ввечері 25 квітня, на початку 3 місяця повномасштабної війни, політик запевнив, що тиранам тільки може здаватись нібито вони вічні.

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Історія буває безжалісною до авантюр тиранів

Політик зауважив, що російській владі легко ухвалювати рішення про обстріли українських міст у золотих кабінетах Москви.

Їм може здаватися, що вони вічні, війна далеко, а падіння економіки не позначиться на особистому добробуті. Але історія буває безжалісною до авантюр тиранів. Годинник вже почав зворотний відлік,

– написав Подоляк.

Радник глави Офісу Президента також пригадав історію, як у 1914 році Російська імперія вступила в Першу світову війну.

"Публіка аплодувала в патріотичному угарі, смакуючи майбутні перемоги. Ніхто не міг навіть уявити, який крен дасть історія вже за три роки – чим усе закінчиться для імперії та яка доля спіткає царя", – пригадав Подоляк.

Зокрема мовиться про те, що там спалахнула Лютнева революція, яка призвела до падіння монархії та приходу до влади більшовиків.

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