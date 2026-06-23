Зайшли у глухий кут, – генерал Годжес розповів, чи готові в Росії закінчувати війну

Нинішній етап війни справді може виглядати як глухий кут, однак це не означає, що ситуація застигла назавжди. Росія не має швидкого просування, а Сили оборони України в цей час б’ють по логістиці ворога, стримують його великі наземні угруповання та створюють умови для ударів по важливих об’єктах у російському тилу.

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу розповів, чи готова Росія до реального завершення війни. За його словами, Москва досі не відмовилася від максималістських вимог, а будь-яким розмовам Кремля про переговори чи перемир'я не можна довіряти без сильного тиску.

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Глухий кут не є постійним

Нинішній етап війни може здаватися застиглим, бо на лінії фронту немає швидких змін. Але для України важливо те, що в цей час Росія не має стрімкого просування, а Сили оборони України працюють по її логістиці, тримають великі наземні угруповання ворога і створюють умови для ударів у глибину.

Зараз усе виглядає як глухий кут, але я не вважаю, що він має постійний характер,

– сказав генерал-лейтенант армії США у відставці.

За словами Годжеса, стримування російських сил відкриває для України простір не лише для оборони. Йдеться про можливість бити по об'єктах, які впливають на здатність Росії вести війну, а також посилювати тиск на кримський напрямок.

Це дає Україні можливість завдавати ударів великої дальності по російських об'єктах нафтогазової інфраструктури, а також ударів середньої дальності, які ізолюють Крим,

– пояснив він.

Водночас така стратегічна оцінка не скасовує того, що на передовій ситуація залишається надзвичайно важкою.

Звичайно, ситуація вкрай важка для українського військовослужбовця, який перебуває під постійними атаками російських дронів на фронті,

– зазначив Годжес.

На ширшому рівні він бачить іншу картину: Україна поступово послаблює можливості Росії й накопичує переваги для подальших дій. Саме тому нинішній глухий кут не означає, що Москва контролює ситуацію.

На стратегічному рівні, я думаю, Україна створила дуже хороші умови для подальших дій,

– наголосив ветеран армії США.

Росія не показує готовності до припинення вогню

Повідомлення про можливі закриті переговори щодо припинення вогню Годжес оцінює обережно. Попри дипломатичні сигнали й очікування, що Дональд Трамп може знову зосередитися на війні в Україні, дії Москви не схожі на підготовку до реального завершення бойових дій.

Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна і заявив, що готовий до переговорів, а у відповідь Росія здійснила напад на Києво-Печерську лавру,

– сказав генерал-лейтенант армії США у відставці.

Риторика Сергія Лаврова, за його словами, теж не свідчить про зміну позиції Кремля. Москва й далі говорить про припинення вогню як про вимогу Європи, але не демонструє відмови від власних жорстких умов.

Вони, як і раніше, не відмовилися від своїх максималістських вимог щодо припинення війни,

– зазначив Годжес.

Зміни в ситуації, на його думку, помітні радше на користь України. Київ має сильнішу позицію на полі бою, а це бачать навіть ті, хто довго залишався в орбіті Москви.

Мені сподобалося, як Олександр Лукашенко вибачився перед президентом Зеленським. Він теж бачить, що ситуація змінилася,

– зауважив ветеран армії США.

Повідомлення про переговори чи можливе перемир'я в такій ситуації потребують обережності. Росія може говорити про дипломатію, але її вимоги й удари після українських сигналів про готовність до розмови не показують реальної готовності до припинення війни.

Путіна зупинить не перемир'я, а тиск

Можливий фінал війни Годжес пов'язує не з черговими заявами Кремля про переговори, а з тим, чи зміниться розрахунок самого Путіна. Він не береться називати точний сценарій завершення війни, але вважає, що Москва й далі триматиметься за надію переламати ситуацію.

Насправді я не знаю. Думаю, поки що Путін вважає, що він у якийсь спосіб ще може перемогти, що Захід ще припинить допомогу Україні чи український народ скаже: "досить війни",

– сказав генерал-лейтенант армії США у відставці.

Поки такий розрахунок зберігається, Кремль не матиме причини самостійно зупиняти війну. Для зміни поведінки Москви потрібна ситуація, у якій продовження агресії ставатиме для Росії дедалі гіршим варіантом.

А закінчиться все тільки тоді, коли його зупинять. Коли Путін чи ті, хто підтримують його, зрозуміють, що далі ситуація ставатиме лиш гіршою,

– наголосив Годжес.

Водночас він окремо підкреслив, що не може говорити за українців і вирішувати, скільки ще має тривати боротьба. Західні партнери можуть оцінювати ситуацію, підтримувати Україну й допомагати, але саме українці живуть під щоденною загрозою російських ударів.

Зрештою, хто я такий, щоб закликати українців продовжувати боротьбу, коли сам перебуваю за сотні кілометрів від небезпеки. Це виключно рішення українського народу та української влади,

– зазначив ветеран армії США.

Будь-які сигнали з Москви щодо переговорів чи перемир'я він оцінює з недовірою. Домовленості з Росією можуть мати сенс лише тоді, коли її змусять виконувати взяті на себе зобов'язання.

Я абсолютно не довіряю всьому, що надходить з Москви в контексті переговорів чи перемир'я. Вони ніколи не будуть його дотримуватися, якщо їх не змусять,

– сказав він.

Окремою невизначеністю залишається позиція Вашингтона. Годжес не впевнений, що адміністрація Трампа буде достатньо сильно тиснути на Росію, а без такого тиску Москва й далі може використовувати тему переговорів як інструмент, а не як реальний шлях до завершення війни.

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