Голий і п'яний: у Польщі українець оригінально попрощався з ненависною роботою – фото

Українець, який працював у Польщі, після звільнення влаштував оригінальний протест. Він прийшов до будівлі заводу повністю голим та, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.
Джерело: Gazeta Wrocławska
На фото, оприлюдненому виданням, чоловік стоїть спиною до камери.
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Він показує непристойний жест у сторону будівлі фабрики LG під Вроцлавом. У такий спосіб українець вирішив "попрощатися" зі своєю роботою.
Як це коментують у LG
- Представники корейської фірми підтвердили, що чоловік працював на підприємстві. Його найняли через сторонню фірму.
- У компанії здивувалися, що українець наважився вийти на вулицю голим в січневий холод. Там припустили, що він був п'яний.
- Крім того, на момент інциденту українець вже не був співробітником LG.
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