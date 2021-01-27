Голий і п'яний: у Польщі українець оригінально попрощався з ненависною роботою – фото

27 січня 2021 , 11:45
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Українець, який працював у Польщі, після звільнення влаштував оригінальний протест. Він прийшов до будівлі заводу повністю голим та, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.

Джерело: Gazeta Wrocławska

На фото, оприлюдненому виданням, чоловік стоїть спиною до камери.

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Він показує непристойний жест у сторону будівлі фабрики LG під Вроцлавом. У такий спосіб українець вирішив "попрощатися" зі своєю роботою.

Як це коментують у LG

  • Представники корейської фірми підтвердили, що чоловік працював на підприємстві. Його найняли через сторонню фірму.
  • У компанії здивувалися, що українець наважився вийти на вулицю голим в січневий холод. Там припустили, що він був п'яний.
  • Крім того, на момент інциденту українець вже не був співробітником LG.

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