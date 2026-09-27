Україна доставляє дронами тонни продуктів для жителів Олешок: окупанти відбирають допомогу

Українські військові у співпраці з Херсонською ОВА налагодили повітряний міст для забезпечення провізією заблокованих жителів окупованих Олешок. Захисники переправляють продукти безпілотниками, щоб врятувати від голоду цивільних.

Як повідомив глава Херсонської ОВА Олександ Прокудін, щоб допомогти людям вижити, підрозділи морської піхоти та Національної гвардії доставили близько 4 тонн продуктів на 100 визначені локації. Ця операція стала однією з найбільших з березня.

Терор Росії проти цивільних

За словами Прокудіна, в Олешках росіяни утримують без їжі, води та електрики близько 2 тисяч людей, серед яких майже пів сотні дітей.

Щоб допомогти їм, одну з наймасштабніших операцій провела ОВА разом з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Нацгвардії та 79-м прикордонним загоном.

Військові скидають пакунки з їжею на локації в Олешках: дивіться відео

Окупанти всіляко намагаються зірвати передачу гуманітарної допомоги. Російські військові збивають дрони з провізією, а також відбирають або перепродують їжу, додав Прокудін. За отримання українських пакунків загарбники застосовують насилля проти місцевих жителів.

Свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами без строків давності. Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність,

– наголосив очільник Херсонської ОВА.

Ситуація в Олешках

Нагадаємо, ситуація з продовольством у місті залишається критичною вже кілька місяців. Останні постачання продуктів відбулися ще наприкінці весни. Наразі через відсутність базових умов місцеві жителі готують їжу просто на вулицях, а запаси стрімко вичерпуються.

Вибратися з пастки практично неможливо, адже всі шляхи щільно заміновані, а російські безпілотники цілеспрямовано полюють на цивільних. Поблизу міста від удару ворожого дрона загинуло подружжя, яке намагалося принести мішок продуктів із сусіднього села.

Нагадаємо, через тотальний дефіцит харчів люди змушені їсти бур'яни з власних городів. А міжнародна спільнота вимагає від Росії надати гуманітарний коридор для порятунку українців.