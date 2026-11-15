Житель Олешок розповів, як ЗСУ надсилали містянам харчі

Росія влаштувала в окупованих Олешках справжню гуманітарну катастрофу. Евакуйований з міста чоловік розповів про виживання цивільних під час російської блокади.

ЗСУ допомагали містянам продовольством. Про це повідомили "Новини.LIVE".

Що сказав житель Олешок?

Свідчення про підтримку цивільного населення українськими захисниками пролунали під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії. Житель Олешок розповів, що військові скидали місцевим жителям ящики з харчами безпосередньо з безпілотників.

Спершу характерне гудіння безпілотників викликало в містян страх, адже люди не розуміли, що саме наближається до їхніх будинків. Згодом серед жителів поширилася інформація, що українські військові надсилають у коробках необхідні харчі.

У скинутих пакунках були консерви, крупи, цукор, сіль і солодощі з українською символікою. В одному з ящиків цивільні також знайшли лист від дівчат зі словами підтримки.

Було дуже приємно,

– розповів Самарський.

Гуманітарне становище в захопленому місті тривалий час залишалося вкрай важким через дії російських загарбників та обмеження постачання найнеобхіднішого.

Нагадаємо, що ситуація з харчами в Олешках стала критичною навесні 2026 року після загибелі двох волонтерів. Постачання продовольства повністю зупинили, а містяни опинилися в умовах тотальної блокади.

Начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко розповіла, що жителі Олешок, які залишилися у місті, не отримують завезену під час гуманітарної місії допомогу. Водночас жителі, яким вдалося її отримати, скаржилися, що продуктів не вистачить і на тиждень.