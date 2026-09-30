Голод в Олешках: росіяни відбирали їжу, яку ЗСУ скинули з безпілотників

Російські окупанти відбирали продуктові набори, які Сили оборони скинули з дронів в Олешках Херсонської області. На щастя, ворог не добрався до всіх локацій.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, Сили оборони України провели масштабну операцію. В Олешках було багато локацій, куди скидали продукти. Росіяни, звісно ж, намагалися цьому завадити. Там не лише хотіли збити дрони, але й відбирали їжу.

Що відомо про ситуацію в Олешках?

За словами Вірлич, були також випадки, коли продукти падали в зони, які росіяни замінували або які прострілюються. Однак їй особисто відомо про випадки, коли людям вдалося забрати їжу.

Дійсно вдалося провести цю блискавичну операцію. Одразу скажу, що це не вперше, коли українські військові скидали продукти людям. Такі операції системно проводять. Просто ця була дійсно масштабною,

– розповіла журналістка.

Загалом росіяни створили кризову ситуацію в Олешках, Голій Пристані та навколишніх громадах. Виїхати звідти фактично неможливо. Вже неодноразово були випадки, коли люди підривалися на мінах або натрапляли на ворога. Пішки іноді вдавалося виходити з міст.

Вийти іноді можна. Люди проходили десятки кілометрів, щоб купити їжу в незаблокованих селах. Або ж рухалися далі та виїжджали на підконтрольну Україні територію,

– зауважила Вірлич.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що росіяни не давали змоги постачати продукти в Олешки ще з 26 травня. Місцеві жителі голодували. Були випадки, коли окремі родини харчувалися домашніми тваринами.