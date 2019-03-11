Голос Америки: Експерти з українських виборів у США попередили про загрозу з боку РФ
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Росія спробує встромити свої кібер-щупальця в електронні скриньки під час голосування на президентських виборах в Україні, такими стали висновки експертів американської Оперативної групи з українських виборів.
Також у випуску:
Команда Дональда Трампа обрала передвиборчу стратегію на перегонах 2020 – антисоціалістичну риторику .
Джерело: 24 канал
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