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      Голос Америки: Експерти з українських виборів у США попередили про загрозу з боку РФ

      Голос Америки 96 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Росія спробує встромити свої кібер-щупальця в електронні скриньки під час голосування на президентських виборах в Україні, такими стали висновки експертів американської Оперативної групи з українських виборів.

      Також у випуску:

      Команда Дональда Трампа обрала передвиборчу стратегію на перегонах 2020 – антисоціалістичну риторику .

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини США Україна – Росія Голос Америки Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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