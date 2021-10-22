Голосно та потужно: з'явилось повне відео обвалу муру Кремля
22 жовтня 2021 , 17:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Москві через сильний вітер обвалилася стіна Кремля. У мережі з'явилося відео цього епічного моменту. Інцидент в Росії вже став темою для жартів.
Через обвал стіни тепер ніхто не може пройти на Красну площу. Її повністю перекрили.
Зверніть увагу У Москві через сильний вітер відпав кусок муру Кремля: епічне відео
Відео обвалу
Потужний вітер обвалив рештування, які були на стіні, а разом з ним відпав один зубець зі стіни. Ще декілька пошкоджені. Момент обвалу зафіксували перехожі.
Обвал муру Кремля: епічне відео
Реакція соцмереж
Вітер в Москві уже встигли охрестити "бандерівським", а інцидент в Москві – здійснення мрій мільйонів українців.
Українці чекають продовження / Скриншот
Падіння стіни називають перемогою / Скриншот
Негода в Москві: головне
- Уранці 22 жовтня у Москві здійснявся сильний вітер. Містом розносилося сміття, частини металевих конструкцій та навіть сміттєві баки.
- За даними МНС, у швидкість вітру може сягати до 20 метрів на секунду.
- Рятувальники закликали утриматися від прогулянок, якщо це можливо. Також порадили оминати старі дерева, металеві конструкції і рекламні банери