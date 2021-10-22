Голосно та потужно: з'явилось повне відео обвалу муру Кремля

У Москві через сильний вітер обвалилася стіна Кремля. У мережі з'явилося відео цього епічного моменту. Інцидент в Росії вже став темою для жартів.

Через обвал стіни тепер ніхто не може пройти на Красну площу. Її повністю перекрили.

Зверніть увагу У Москві через сильний вітер відпав кусок муру Кремля: епічне відео

Відео обвалу

Потужний вітер обвалив рештування, які були на стіні, а разом з ним відпав один зубець зі стіни. Ще декілька пошкоджені. Момент обвалу зафіксували перехожі.

Обвал муру Кремля: епічне відео

Реакція соцмереж

Вітер в Москві уже встигли охрестити "бандерівським", а інцидент в Москві – здійснення мрій мільйонів українців.



Українці чекають продовження / Скриншот



Падіння стіни називають перемогою / Скриншот

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