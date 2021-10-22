Голосно та потужно: з'явилось повне відео обвалу муру Кремля

22 жовтня 2021 , 17:43
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Джерело:

24 канал

У Москві через сильний вітер обвалилася стіна Кремля. У мережі з'явилося відео цього епічного моменту. Інцидент в Росії вже став темою для жартів.

Через обвал стіни тепер ніхто не може пройти на Красну площу. Її повністю перекрили.

Зверніть увагу У Москві через сильний вітер відпав кусок муру Кремля: епічне відео

Відео обвалу

Потужний вітер обвалив рештування, які були на стіні, а разом з ним відпав один зубець зі стіни. Ще декілька пошкоджені. Момент обвалу зафіксували перехожі.

Обвал муру Кремля: епічне відео

 

Реакція соцмереж

Вітер в Москві уже встигли охрестити "бандерівським", а інцидент в Москві – здійснення мрій мільйонів українців.

 


Українці чекають продовження / Скриншот


Падіння стіни називають перемогою / Скриншот

Негода в Москві: головне

  • Уранці 22 жовтня у Москві здійснявся сильний вітер. Містом розносилося сміття, частини металевих конструкцій та навіть сміттєві баки.
  • За даними МНС, у швидкість вітру може сягати до 20 метрів на секунду.
  • Рятувальники закликали утриматися від прогулянок, якщо це можливо. Також порадили оминати старі дерева, металеві конструкції і рекламні банери
Автор: Іван Магуряк