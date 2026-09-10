Росія провалила голосування в ООН щодо окупації українських земель

Російська дипломатія зазнала гучного провалу під час спроби заблокувати важливе українське питання на міжнародній арені. Більшість учасників ключового засідання висловилися проти ініціативи Москви та підтвердили непохитну підтримку Києва.

Про це розповів у коментарі "Укрінформу" постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Що відомо про ініціативу Росії, яка не отримала підтримки в ООН?

Під час засідання президії Генасамблеї ООН 17 із 26 членів Генерального комітету проголосували проти пропозиції Росії щодо вилучення з порядку денного питання тимчасово окупованих територій України. За ініціативу Москви віддала голос лише сама Росія, тоді як вісім членів утрималися.

Мельник розповів, що Москва суттєво активізувала свої зусилля напередодні нової 81-ї сесії Генасамблеї та намагалася переконати членів комітету прибрати український пункт, аргументуючи це нібито перешкоджанням мирному врегулюванню.

У своєму виступі я відкинув усі абсурдні аргументи, озвучені росіянами, звернувши увагу Генерального комітету на відверте нехтування Росією рішеннями самої ж Генасамблеї ООН,

– наголосив постпред України при ООН.

Він нагадав, що збереження обговорення ситуації на загарбаних землях чітко закріплене резолюцією ООН від 15 грудня 2022 року. Згідно з документом, це питання залишатиметься в порядку денному доти, доки окупація повністю не припиниться, а територіальна цілісність України в міжнародно визнаних кордонах не буде повністю відновлена.

Попри поразку під час голосування в Генеральному комітеті, російські представники планують знову порушити це питання під час першого пленарного засідання Генасамблеї.

Ну що ж, хай далі пробують. Але нічого не вийде, і в залі Генеральної асамблеї поламають собі зуби. Ми про це точно подбаємо,

– підкреслив Мельник.

Зазначимо, питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України вноситься до порядку денного Генасамблеї ООН регулярно ще з 2019 року. Воно охоплює ключові безпекові, політичні, правозахисні та гуманітарні аспекти російської агресії.