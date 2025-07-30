30 липня, 09:13
Голова АРМА Олена Дума написала заяву на звільнення
Очільниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума повідомила про відхід з посади. Вона написала заяву на звільнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на допис Олени Думи у фейсбуці.
Чому голова АРМА йде з посади?
Олена Дума зауважила, що 30 липня офіційно набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Посадовиця просить уряд задовольнити її заяву на звільнення.
Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії – нарешті став демонструвати результати,
– наголосила вона.