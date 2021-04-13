Голова ДФС Вадим Мельник прозвітував про результат боротьби з тіньовим ринком спирту та алкоголю

13 квітня керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник провів онлайн-пресконференцію, під час якої відзвітував про результати проведеної в лютому – березні 2021 операції "Спирт", що передбачає боротьбу з тіньовим ринком спирту і лікеро-горілчаних виробів.

За словами голови ДФС, співробітники відомства під час операції вилучили з незаконного обігу в рамках кримінальних та адміністративних справ 318,7 тонни лікеро-горілчаних виробів на суму 65,5 мільйона гривень, а також припинили діяльність 26 великих незаконних виробництв алкоголю.

Крім того, було вилучено 488 тонн спирту на суму 94,8 мільйона гривень і закрито 3 підпільних спиртових виробництва. За словами Мельника, більшість контрафактного спирту має походження з території України, а імпорт здійснювався з Молдови.

За період проведення операції "Спирт" ДФС вилучила понад 2,5 мільйона одиниць акцизних марок, значна частина яких була вироблена в Туреччині.

Голова ДФС також звернув увагу на протидію незаконному продажу спирту та алкогольних виробів через мережу інтернет та зазначив, що приватизація спиртзаводів впливатиме на мінімізацію присутності контрафактної продукції на ринку.

Нагадаємо, на початку квітня у складі ДФС запрацював Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Серед його функціоналу – активізація діалогу з легальним бізнесом для сприяння розвитку різних індустрій української економіки та її детінізації.