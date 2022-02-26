Голова Міноборони Латвії запропонував давати притулок росіянам, які складуть зброю і здадуться

Голова Міністерства оборони Латвії Артіс Пабрікс запропонував на Заході надавати політичний притулок російським солдатам, які складуть зброю і здадуться українській армії.

Латвійський посадовець підкреслив, що країни, які не підтримують українську армію озброєнням, повинні щонайменше давати притулок біженцям. Разом з тим політичний притулок на Заході для російських солдатів, які не хочуть воювати, але бояться свого керівництва, може зупинити російську агресію, вважає Пабрікс.

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Я щойно отримав нестандартну пропозицію, як зупинити російську агресію. Захід (країни ЄС – ред. 24 канал) оголошує, що кожен російський солдат, який здасться українцям, отримає політичний притулок на Заході! Думаю, це переможна ідея художника Айгарса Бікше. Країни, які не надсилають озброєння Україні, дають притулок для біженців,

– написав Артіс Пабрікс у твітері.

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