Про це голова наглядової ради Української асоціації девелоперів і фундаторка компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова розповіла під час заходу "Топменеджери, які тримають країну. Діалоги з NV", передає NV Бізнес.

Чому Україні потрібна децентралізація теплопостачання

Вона наголосила, що країні варто фокусуватися не лише на найближчому опалювальному сезоні, а на системній перебудові міської інфраструктури на роки вперед.

Одним із ключових кроків голова наглядової ради Української асоціації девелоперів вважає поступову відмову від традиційних ТЕЦ. Молчанова пояснила, що понад половина тепла столиці наразі залежить від великих теплоелектростанцій, які є критично вразливими до обстрілів і не мають стовідсоткового захисту.



Фундаторка компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова / Фото NV

Єдиним ефективним рішенням вона назвала побудову розосередженої мережі невеликих локальних котелень, по яких значно важче поцілити, що дозволить гарантувати незалежність житлових масивів від централізованих джерел. Молчанова додала, що цей процес триватиме роками, тому розпочинати трансформацію потрібно вже зараз.

Автономність багатоповерхівок як новий стандарт будівництва

Окрім цього, безпека та автономність мають стати базовими стандартами сучасного будівництва. Вона поділилася практичним досвідом компанії Stolitsa Group, де нові багатоповерхівки проєктують з інтегрованими альтернативними енергокомплексами, які поєднують інвертори, акумулятори, генератори та сонячні панелі.

Така конфігурація дозволяє живити ключову інфраструктуру будинку щонайменше 12 годин виключно від батарей, а генератор задіювати лише за триваліших знеструмлень. Для будинків із газовими котельнями це забезпечує також безперебійне постачання тепла.

Як повідомляє видання, окрему увагу голова наглядової ради звернула на нагальну потребу розширення державного механізму страхування воєнних ризиків, нагадавши, що від початку повномасштабного вторгнення в Києві вже пошкоджено близько трьох з половиною тисяч житлових будинків.