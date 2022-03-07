Голова ОВА пригрозив "одеситам" з краснодарським акцентом, які підбивають містян на зраду

Російські окупанти планують атакувати Одесу. У місті з'являються повідомлення, що слід допомагати російській армії.

Про це повідомив 7 березня очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко. Він зазначив, що люди, які підбивають на зраду, називають себе "корінними одеситами", але мають виразний краснодарський акцент.

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"Вони погрожуть нам та закликають допомагати російській армії. Хочу сказати людям, які підбивають на злочини проти своєї держави, що тут ви знайдете лише смерть", – сказав голова ОВА.

Погрожували розправою

Марченко запевнив, що намагання залякати одеситів є марними. Він зазначив, що звертається особливо до так званого третього фронту.

Вони погрожували мені й меру міста розправою. Я тут, в адміністрації. Я чекаю на вас і, повірте, наша зустріч вам не сподобається. Слава Україні!,

– сказав Марченко.

Звернення Максима Марченка: дивіться відео

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