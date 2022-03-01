Голова Станично-Луганської ВЦА перейшов на бік окупантів, – активіст

1 березня 2022 , 14:50
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Джерело:

Дмитро Браславський

Дмитро Брацлавський повідомив, що голова Станично-Луганської ВЦА Альбер Зінченко здав ключі від міста "голові" невизнаної псевдореспубліки на території Луганської області.

Також активіст повідомив, що у залі під час здачі міста окупантам перебувають заступники Ірина Костан та Володимир Макеєв.  

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Тепер голова Станично-Луганської ВЦА перейшов до окупантів!
 
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Автор: Ярослава Прадід