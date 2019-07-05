Голова Держкіно закликав Зеленського відмовитися від "Сватів"

Голова Держкіно Пилип Іллєнко звернувся до Президента Зеленського із закликом відмовитись від серіалу "Свати". Мовляв, гарант повинен продемонструвати свої пріоритети – трансляцію серіалу чи "відсутність українофобів в інформаційному просторі України".

Відеозвернення із закликом до Зеленського відмовитись від його "липецької фабрики" Іллєнко опублікував на своєму YouTube-каналі, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

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Коментуючи рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування заборони на серіал "Свати", він наголосив на мовчазній позиції більшості державних органів у цьому питанні.

"Суд не ставив питання, наприклад, чи Федір Добронравов становить загрозу національній безпеці. Своє рішення він аргументував лише тим, що СБУ, буцімто, допустила процесуальну помилку у якомусь документі. Якщо йдеться про звичайну довідку, то чому б Службі безпеки не виправити помилку?" – зазначив голова Держкіно.

Голова Держкіно записав відеозвернення до Зеленського щодо "Сватів" / YouTube-канал Пилипа Іллєнка

Крім того, він підкреслив, що Міністерство культури навіть не оскаржувало рішення суду в апеляційному порядку.

Нацрада з питань теле- та радіомовлення, як і СБУ, має право вносити подання на внесення людей до чорних списків. Однак, вона жодного разу не скористалася цим правом. Тому винним у всьому вийшло Держкіно,

– каже Іллєнко.

Він висловив переконання, що питання серіалу "Свати" виходить за межі виключно юридичного аспекту. Мовляв, це питання давно належить до моральної та політичної площини.

"Я хотів би звернутися до президента України. Пане Володимир, ви вже не є продюсером серіалу "Свати" – сьогодні ви президент. Я вважаю, що саме ви маєте ухвалити рішення щодо подальшої долі цього серіалу", – звернувся до президента політик.

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За його словами, Володимир Зеленський повинен продемонструвати, що для нього є пріоритетом – повернення "Сватів" в ефір чи "очищення інформаційного простору від українофобів, що нехтують суверенітетом України".

Не повторюйте помилок ваших попередників. Серіал Свати – це ваша липецька фабрика. Нехай вас не вводять в оману високі рейтинги серіалу, адже і цукерки Roshen з насолодою поїдала вся Україна,

– заявив Пилип Іллєнко.

Чому в Україні забороняли серіал "Свати"?У листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло російського актора Федора Добронравова, який грав головну роль у "Сватах", до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. Причиною такого кроку стала підтримка актором російської окупації Криму.



Наступного дня Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію серіалу "Свати".



У січні 2018 року телеканал "1+1" оскаржив рішення про внесення Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.



Сам російський актор ще у 2014 році заявив, що належить до тієї когорти росіян, які радіють "поверненню Криму". Мовляв, він любить свою країну і вважає, що Крим повинен був "повернутися". Втім, одразу після заборони на в'їзд в Україну Добронравов заявив, що не відвідував півострів вже понад 5 років.