Керівниці Хмельницької МСЕК Крупі знову зменшили заставу
Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою для очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. При цьому їй зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави із 300 до 280 мільйонів гривень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію суду. Зауважимо, що лише тиждень тому заставу Крупі зменшили з 500 мільйонів гривень.
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Адвокати Крупи апелювали тим, що сума застави є непомірною, а за станом здоров'я жінка не може перебувати у СІЗО.
Сьогоднішні рішення ВАКС
Слідчий суддя постановила продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців – до 5 квітня 2025 року включно.
Крім того, Антикорсуд продовжив підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2025 року включно. Як альтернативу, суд визначив заставу у сумі 280 мільйонів гривень.
У разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до прокурора, слідчого судді, суду;
- не залишати межі міста Хмельницький;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утриматись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.