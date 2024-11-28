Керівниці Хмельницької МСЕК Крупі знову зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою для очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. При цьому їй зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави із 300 до 280 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію суду. Зауважимо, що лише тиждень тому заставу Крупі зменшили з 500 мільйонів гривень.

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Адвокати Крупи апелювали тим, що сума застави є непомірною, а за станом здоров'я жінка не може перебувати у СІЗО.

Сьогоднішні рішення ВАКС

Слідчий суддя постановила продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців – до 5 квітня 2025 року включно.

Крім того, Антикорсуд продовжив підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2025 року включно. Як альтернативу, суд визначив заставу у сумі 280 мільйонів гривень.

У разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки: