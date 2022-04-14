Ірпінь став одним із тих міст Київщини, які постраждали найбільше від варварських дій окупантів. Весь світ, зокрема й політичні лідери стежать за ситуацією в Україні.

Так, до нашої держави прибули спікер Сенату Польщі Томаш Гродський та голова чеського парламенту Мілош Вистрчіл. Вони побували і в знищеному Ірпені.

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Голови парламентів Польщі та Чехії побували в знищеному Ірпені

Під час візиту до міста їх супроводжував ірпінський міський голова Олександр Маркушин. Він розповів їм про звірств російської армії та висловив міжнародним гостям подяку за підтримку.

Щойно розповів про військові злочини рашистів в Ірпені спікеру Сенату Польщі Томашу Гродському та голові чеського парламенту Мілошу Вистрчілу, які відвідали наше місто,

– написав Маркушин.

Він також подякував їм за поширення інформації про жорстокість і нелюдську поведінку окупантів в Україні. А також за підтримку жінкам та дітям , які стали біженцями через війну.

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