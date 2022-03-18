Головна причина – показати, що в Україні немає безпечних місць, – Денисенко про обстріл Львова

У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували обстріл 18 березня росіянами Львова. Там наголосили, що ворог робить це, аби показати, що в Україні немає безпечних місць.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в національному ефірі прокоментував ранковий обстріл росіянами Львова, повідомляє 24 канал.

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МВС про обстріл Львова

Головна причина обстрілів – показати, що немає в Україні жодного місця, куди б вони не могли досягти,

– зазначив Денисенко.

Він вважає, що ворог робить це, аби посіяти паніку та спробувати деморалізувати українське суспільство. "Інших причин стріляти по житлових кварталах і цивільному населенню просто не існує", – додав радник міністра.

Денисенко наголосив, що це стосується обстрілів Львова, Івано-Франківська, Луцька, Рівного.

Обстріл Львова 18 березня: що відомо

Вранці 18 березня з акваторії Чорного моря росіяни випустили по Львову 6 крилатих ракет. Завдяки протиповітряній обороні 2 з них вдалося збити. Решта вдарила по авіаремонтному заводу.

На щастя, жертв вдалося уникнути. Однак внаслідок атаки постраждала одна людина.

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