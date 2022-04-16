Головна проблема Росії – як продати поразку, – Арестович

Потоплення Україною крейсера "Москва" змінила співвідношення сил не тільки в Чорноморському басейні, а й загалом у воєнних діях. Російський режим вже почав задумуватись над тим, як піднести поразку.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він підкреслив, що відбулося найгірше для путінського режиму – зламався "суспільний договір", який існував в Росії.

Варте уваги Потоплений крейсер "Москва" приніс Україні 4 сенсаційні перемоги

"Перемоги" чужими руками

За словами Арестовича, він полягав у тому, що більшість російських "патріотів" насолоджувались "перемогами" сидячи на дивані, поки за них воювали інші. Утім, зараз виникло питання про можливу мобілізацію. Водночас відповідно до опитувань, росіяни не хочуть воювати, а воліють, аби Путін і далі продавав "перемоги" по телевізору.

Як зазначив радник, Кремль зараз повинен або оформити поразку, тобто заявити розбещеному стаду, близько 80% яких підтримують вбивства українців, що вони програли навіть не НАТО, а Україні. Або ж воювати далі, що означає зганяти росіян з дивану, давати їм в руки гвинтівки й відправляти туди, де гинули їхні елітні підрозділи.

Катастрофа для режиму

Зараз головна проблема Росії не зовнішня, не українська. Вона для них внутрішня – як продати поразку,

– заявив Арестович.

Радник підкреслив, що визнання поразки – це катастрофа для путінського режиму. Як він зауважив, те, що мало стати тріумфом Путіна – стало найбільшим падінням.

Арестович розповів про головну проблему Росії: дивіться відео