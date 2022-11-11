"Не дамо Росії вкрасти наші свята": кияни зареєстрували петицію за встановлення головної ялинки

На сайті Київської міської влади з'явилась ще одна петиція, але вже за встановлення новорічної ялинки в Києві.

Не відзначати Різдво та Новий рік в умовах війни – це зробити подарунок Росії, яка намагається вкрасти не лише нашу землю, але й нашу ідентичність, зазначають кияни у петиції.

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Не дамо Росії вкрасти Різдво та Новий рік! Різдво та Новий рік в умовах війни – це не забаганка. Це виклик Росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік – це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково, – йдеться в петиції.

Також в петиції відзначено, що киянам, як і всім українцям, потрібні позитивні емоції.

"Емоції свята навіть в умовах постійних обстрілів та відключень. Емоції свята для дітей, для дорослих. Емоції дива, в яке ми так хочемо вірити. Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти – зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але головна ялинка України має бути!" – закликають автори.

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Кияни створили й петицію проти встановлення ялинки

Раніше на сайті було зареєстровано петицію проти встановлення новорічної ялинки з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти. Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз перебуває на розгляді.