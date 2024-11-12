Головна ялинка країни у Києві: як виглядатиме і коли встановлять

Ялинка постане у Києві в традиційні терміни, прикрашена білими та блакитними елементами. Через затримку з дозволами частину унікальної концепції довелося скоротити.

Головна новорічна ялинка країни цьогоріч прикрашатиме Софійську площу в Києві вже з 6 грудня. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Ігоря Добруцького, організатора новорічного свята на Софійській площі, у коментарі "Інформатор".

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2025 року

Що відомо про головну ялинку країни 2025

Основні кольори декору – білий і небесно-блакитний, символізуватимуть чистоту й надію на мирне небо. Незважаючи на великі плани організаторів, втілити всі ідеї не вдалося через затримки з отриманням дозволів від Київської міської адміністрації.

Сонце сходить кожен день, і навіть, якщо є хмари – вони розійдуться. Ялинка буде 100%, а в нас є й бажання, і досвід, і ті ж генератори – знайдуться, і кошти. Все, що треба для святкування, хоч і мінімального, буде, і традицію збережемо,

– додав Добруцький.

Цьогоріч ялинка сягне висоти 12 – 15 метрів і, як завжди, прикрашатиме площу у святковий сезон. Хоча ідеї зі спеціальною фотозоною, IP-адресою для інтерактивного спілкування та дитячими побажаннями з усієї країни впровадити не вдалося, організатори запевняють, що все ж намагатимуться створити теплу атмосферу біля новорічного символу столиці.

Зверніть увагу! Окрім того, на фотозоні планується встановити QR-код для благодійних внесків, що дозволить відвідувачам підтримати фонди. Також, зважаючи на побажання відвідувачів минулого року, обговорюється можливість розміщення ятки із сувенірною продукцією, щоб гості столиці могли взяти з собою пам’ятний подарунок.

Раніше повідомлялось, що новорічна ялинка в Києві буде встановлена на Софіївській площі та вперше буде білого кольору з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом. Навколо ялинки можна буде пожертвувати кошти на ЗСУ, як і минулого року, коли темою була "Хоробрі серця".