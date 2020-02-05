Головна подія в історії США: що відомо про найкровопролитнішу битву під Геттісбургом

Громадянська війна у США, яка тривала між Північними та рабовласницькими штатами Півдня упродовж 1861-1865 років, забрала сотні тисяч життів. Жителі конфедеративних штатів Америки прагнули зберегти рабство на цих територіях й здобували перемогу в багатьох масштабних збройних протистояннях. Проте у 1863 році відбулося криваве зіткнення ворожих сторін, яке змінило хід війни – битва під Геттісбургом.

Після перемоги в битві під Чанселорсвілле, яка тривала впродовж тижня, армія конфедератів під командуванням Роберта Лі планувала вчергове вторгнутися на територію Сполучених Штатів.

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Тому генерал Лі розпочав Геттісбурзьку кампанію, під час якої упродовж червня та початку липня 1863 року відбулася серія битв. Спершу конфедерати просувалися територією Півночі доволі впевнено, проте 1 липня все змінилося.



Роберт Лі

Потомакська армія Сполучених Штатів під керівництвом новопризначеного головнокомандувача Джорджа Міда зустріла армію конфедератів неподалік містечка Геттісбург, штату Пенсильванія. Чисельність війська США значно переважала конфедератів, проте останні про цей факт не знали, тож відступати не думали.

Командування генерала Лі

Завдяки вмілому командуванню генерала Лі, конфедерати змогли упродовж першого дня ведення бою відтіснити противника за Геттісбург. Їхні втрати на той час становили 6 тисяч осіб, федеральні війська ж втратили на 3 тисячі більше. Головнокомандувач Південних штатів радів такому успіху й планував продовжити в такому ж дусі наступного дня.



Генерал Лі

На другий день генералу Лі все-таки не вдалося досягти попереднього успіху, проте його армія зуміла завдати противнику потужних флангових ударів. Втрати з обох сторін зросли ще майже на тисячу. Третього дня головнокомандувач конфедератів вирішив, що врешті зможе розбити сили федеральних військ.



Битва під Геттісбургом

Він розпочав бій атакою лівого флангу, проте це закінчилося для конфедератів катастрофою. Менш ніж за годину їхнє військо втратило ще 6,5 тисяч людей. Після такого провалу Лі був змушений почати відступ.

Втрати у битві

Загалом за три дні армія генерала втратила близько 23 тисяч військових. У лавах супротивника загинуло приблизно стільки ж. Окрім того, під час запеклих боїв конфедерати втратили третину старших офіцерів – це серйозно підірвало їхню боєздатність. Тож генералові Лі довелося змінити наступ на оборону.

Через великі втрати військових Мід також не наважився атакувати противника, порушивши таким рішенням наказ президента Лінкольна. Завдяки цьому Лі зумів відвести свою армію за річку Потомак. Геттісбурзька битва серйозно підірвала можливості конфедератів продовжувати протистояння, після триденних збройних сутичок відбувся докорінний перелом у ході Громадянської війни.



Джордж Мід

Конфедерати не змогли здобути перемоги в жодній наступній битві. Восени 1864 року федеральні війська Сполучених Штатів змогли захопити Атланту. Це місто було одним із найбільших промислових центрів Півдня. Армії Конфедеративних штатів одна за одною здавалися та відступали.

Результати війни

У травні 1865 року останні сили Південних штатів склали зброю і Громадянська війна завершилася. Уже в грудні того ж року за допомогою третьої поправки до Конституції США була закріплена заборона рабства, що було однією з основних причин війни. Звільнення кольорового населення Сполучених Штатів стало чи не найбільшим досягненням кривавих битв, у яких загинули сотні тисяч людей.

Після жорстокої битви під Геттісбургом у місті відкрили Національне кладовище. 19 листопада 1863 року Авраам Лінкольн виголосив тут свою найвідомішу промову, яка увійшла в історію США. Її вважають політичним заповітом 16-го президента Америки. У ній він згадав про принципи рівності, свободи, єднання та братерства.



Геттісбурзька промова Лінкольна

Свій виступ Лінкольн почав словами: "Вісімдесят сім років тому наші батьки створили на цьому континенті нову націю, засновану в дусі свободи і вірну принципам, що всі люди створені рівними". А закінчив він словами: "Ми повинні урочисто постановити, що ці смерті не будуть марними, і наша нація під заступництвом Бога отримає нове джерело свободи, і цей уряд з народу, створений народом і для народу, не зникне з землі".

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Згодом повний текст його знаменитої Геттісбурзької промови викарбували на величезній кам’яній плиті. Вона зберігається в приміщенні меморіалу Лінкольна, зведеного у Вашингтоні майже 100 років тому. Сьогодні кожен має можливість навідатися до п’єдесталу президента, який розпочав на теренах Сполучених Штатів Америки боротьбу за рівність у правах усіх громадян.