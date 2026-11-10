Зеленський прибув до Данії та анонсував сильний оборонний пакет для України

Володимир Зеленський разом із командою 10 листопада прибув із робочим візитом до Данії. Головною метою поїздки є зміцнення захисту України та отримання сильного оборонного пакета.

Як повідомив президент України, графік поїздки передбачає переговори з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та керівництвом провідних оборонних компаній.

З ким заплановані зустрічі?

Програма візиту Зеленського також містить аудієнцію у короля Фредеріка Х. Крім того, запланована спільна зустріч із прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!

– наголосив президент Зеленський.

Він зауважив, що Данія перебуває поруч з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення. Країна зберігає статус одного з найнадійніших партнерів і бере лідерство в ініціативах, які додають захисту людей.

"Дякуємо данському народу й уряду за незмінну підтримку та конкретні рішення, які допомагають нам стояти міцно", – зазначено у повідомленні.

Заходи безпеки у данській столиці

Як передає TV2, на час візиту президента України та лідерів країн Північної Європи до Копенгагена Данія звезла для охорони поліцейських майже з усієї країни.

Цього ж дня поліція повідомила про посилені заходи безпеки. Правоохоронці попередили, що найближчими днями вони будуть "більш помітними на вулицях" у зв'язку з "масштабною подією". Згодом стало відомо, що це пов'язано з візитом лідерів та урядовців.

Ця операція має такий масштаб і вимагає таких ресурсів, що поліція Копенгагена не може впоратися з нею самостійно,

– заявив старший інспектор поліції Копенгагена Петер Даль.

Крім того, через подію над данською столицею запровадили тимчасову заборону на польоти дронів та невеликих літальних апаратів без спеціального дозволу.

Спікер данського парламенту Генрік Франдсен, якого цитує видання, повідомив, що 11 листопада до них завітає Володимир Зеленський. Він стане першим іноземним лідером, який виступить із трибуни Фолькетингу.

В електронному листі депутатам Франдсен написав, що президент України прибуде до парламенту об 11:00.

Це визнання того, що ми маємо справу з однією з найвидатніших особистостей у справі захисту свободи та нашої європейської безпеки,

– сказав Франдсен.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський повідомив про початок тристороннього формату переговорів в Абу-Дабі. Перед цим українська сторона також зустрілась з європейськими партнерами.