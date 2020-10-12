В столиці Греція Афінах невідомий побив третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до України із зустрічі з Володимиром Зеленським. Крім того, український президент дав велике інтерв'ю BBC. Такими були головні новини 12 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Афінах напади на Саакашвілі

Інцидент трапився під час зустрічі Саакашвілі з представниками грузинської діаспори. Ексголова Одеської ОДА є кандидатом у прем'єри Грузії. На заході він представляв свою програму.

Зверніть увагу Стрілянина на тлі криків про Карабах сталася у центрі Києва: що відомо, фото, відео

В один момент, коли грузинський і водночас український політик ішов до кінотеатру, на нього напав невідомий чоловік. Зауважимо, що третього грузинського президента перед нападом оточили прихильниці, з якими він мав провести зустріч. Також на місці події працювала представники грецької поліції.

На Міхеїла Саакашвілі напали в Греції: дивіться відео​

Проте зловмиснику все ж вдалося накинутися на свою жертву з кулаками та побити її. За даними ЗМІ, чоловік також розпилив перцевий балончик у натовпі прихильників політика. У підсумку там утворилася паніка.

Сам Саакашвілі висловив переконання, що це була провокація, спрямована проти безпеки його прихильників.

Дякуємо грецькій поліції за високопрофесійну, швидку й адекватну реакцію, запобігання провокації і гарантії безпеки наших співвітчизників під час зустрічі,

– написав він.

Невідомий побив Саакашвілі: дивіться відео

Актуально Вчителька з Одеси накинулася на дитину через відповідь українською мовою: деталі скандалу

Візит Дуди до України: про що домовилися польський і український президенти

Ще напередодні ввечері президент Польщі Анджей Дуда прибув до України. Перебуватиме він тут три дні. У перший же день польський лідер зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Під час зустрічі політики звернули особливу увагу на питання економічного й інвестиційного співробітництва.

Коротко про домовленості

Одною з основних тем стало питання економічного й інвестиційного співробітництва. Український президент підкреслив, що пандемія коронавірусу дещо сповільнила темпи економічної співпраці України й Польщі.

Та сьогодні ми можемо відновити позитивну динаміку й зростання попередніх років. Такий оптимізм дають обсяги польських інвестицій в економіку України,

– зазначив Володимир Зеленський.

У питаннях економічної співпраці президент України заявив про підписання на зустрічі низки важливих документів, які зокрема гарантують перспективи збільшення інвестицій в економіку України.

Про що домовилися президенти

плани про об'єднання транспортно-транзитного потенціалу двох держав,

відкриття нового генерального консульства України у Вроцлаві,

здійснення кроків для врегулювання питання спільної історичної пам'яті,

створення сприятливих умов для ведення бізнесу й залучення інвестицій двох держав.

Крім цього, сторони домовились, що функціонування польських шкіл в Україні та українських шкіл у Польщі буде окремо врегульоване міжурядовою угодою країн. Водночас Зеленський заговорив про можливість проведення Олімпіади чи Чемпіонату світу з футболу з Польщею.

Читайте більше Санкції проти Росії та членство України в ЄС: що обговорили Зеленський і Дуда

Зеленський дав велике інтерв'ю BBC: найгучніші заяви

Президент України Володимир Зеленський дав розгорнутий коментар BBC. У ньому український лідер розповів про взаємини з попередником Петром Порошенком, можливе звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової і прокоментував падіння власних рейтингів.

Війна на Донбасі та перемир'я

Президент України підкреслив, що за 75 днів тиші на Донбасі загинула одна людина. Президент вважає це перемогою, втім додає, що не все обіцяне виконали.

Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати,

– сказав глава держави.

Умова для відставки президента

Він укотре наголосив,що не чіпляяється ні за рейтинги, ні за владу. Якщо ж не зможе закінчити війну, отже потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.

Втім Зеленський все ж сподівається, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, який повинен повернути українські території, зокрема, Крим. Глава держави вірить у це, проте зазначає, що Україні потрібна допомога цілого світу.

"Я вірю в це. В іншому разі я б не йшов у президенти України. Це дуже складно", – додав президент.

Порошенко – олігарх і має жити за законом

Володимир Зеленський стверджує, що не впливає на правоохоронні органи, однак він дав доручення, щоб всі олігархи "жили за законом".

"Немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом. Порошенко – один з цих олігархів. Я не впливаю на життя пана Порошенка, слава богу", – зазначив глава держави.

73% – це вирок Порошенка

Ви знаєте, що стосується 73%, правда у тому, що це вирок був пану Порошенку. Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них,

– зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що йому не байдуже, коли люди кажуть, що він втратив рейтинг. Однак пояснив ситуацію з цифрами.

"У першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри", – заявив президент.

Венедіктова має час до кінця року

Український лідер пояснив відставку попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки відсутністю результатів. Мовляв, пів року надто мало, щоб "пересаджати всіх", але конкретні кроки вже мали б бути.

І якщо зараз новий генпрокурор до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь,

– заявив Володимир Зеленський.

Як експідопічний Захарченка Татаров опинився в ОПУ

Президент назвав "просто словами" реакцію родичів Небесної сотні, які закинули главі держави "повернення до часів Януковича" через призначення в ОПУ Олега Татарова, який працював в МВС за часів президента-втікача.

Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України. Я ніколи не призначив би людину, яка розганяла людей на Майдані,

– запевнив Володимир Зеленський.

Українці не хочуть спілкуватися з росіянами

Глава держави вважає, що членство в НАТО – це найважливіша підтримка, якої наразі потребує Україна. Зокрема він відзначив той факт, що наша держава вже стала партнером Альянсу з розширеними можливостями. Він також певен, що коли США й країни Євросоюзу не хочуть втратити Україну, вони мусять її підтримати.

Натомість президент у дещо іншому світлі відзначив стосунки з Росією. Він підкреслив, що в часи Радянського Союзу два народи жили пліч-о-пліч і поважали одне одного.

Та зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо,

– підсумував Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського: дивіться відео

Зверніть увагу "Преса відчуває всі тонкощі": у Зеленського задоволені тим, що пишуть британські ЗМІ про візит

Миколаївський канатоходець

У Миколаєві трапився справжнісінький курйоз. Тут місцевий екстремал незвичайно пересувався між будинками. Так, чоловік по дротах здійснив мандрівку від однієї багатоповерхівки до іншої. Інцидент спостерігали мешканці мікрорайону Соляні.

На відео, що з’явилося в мережі, помітно, що екстремал не мав ні страховки, ні інших засобів безпеки. Місцеві кажуть, що таке він робить не вперше. Втім досі невідомо, для чого він так пересувається.

Хлопець перелазить між будинками по дротах у Миколаєві: відео