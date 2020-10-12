Польский президент Анджей Дуда під час візиту до України пообіцяв лобіювати продовження санкцій проти Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України з триденним візитом ще 11 жовтня. Він відвідав пам’ятні місця та зустрівся з Володимиром Зеленським. Сайт 24 каналу розповідає, що обговорювали президенти та які рішення прийняли.

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Що відвідав Дуда в Україні

Анджей Дуда збирався відвідати Україну з офіційним візитом ще у квітні 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла корективи та змінила плани. Не дивлячись на це, Володимир Зеленський зустрічався з колегою, щоправда, у Варшаві. До цього Дуда приїздив до України лише у 2017 році, а от теперішний візит – перша закордонна поїздка для польського президента після того, як його переобрали на посаду.

В першу чергу, Дуда відвідав Польський воєнний цвинтар у Биківні, де вшанував пам’ять 3435 польських в’язнів з Катинського списку – жертв радянського НКВС. Під час промови Дуда зазначив, що Польща – союзник України та стоїть "пліч-о-пліч перед обличчям нової російської агресії".

Та (агресія – ред.), що захопила Крим, що захопила землі Донецька і Луганська – трагедія, з якою світ, Європа ніколи не зможуть змиритися, – сказав польський президент.

Він додав, що сьогодні їхній обов’язок – відновити і Україні, і Європі ті кордони, які були б кордонами чесності, міжнародного права, справедливості й порядності.

Про що говорили з Зеленським

12 жовтня Анджей Дуда зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив ряд важливих питань. Раніше повідомлялося, що очільники двох держав підпишуть у Києві важливу декларацію про стратегію дій у різних сферах, зокрема, безпеки та економічної співпраці. Про це говорив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає видання РАР.

Президенти приймуть дуже важливу політичну декларацію, яка підсумує всі найважливіші напрямки у двосторонніх відносинах, як у питаннях безпеки, економічної ситуації, так і у питаннях національних меншин в обох країнах, та історичних питань, – сказав Щерський.

Ця декларація комплексно описує стратегію і спільні цілі польсько-української політики та польсько-українських відносин загалом. У вівторок, 13 жовтня, Анджей Дуда разом з Зеленським відвідає бізнес-захід у Одесі.

Президенти також обговорили:

плани про об'єднання транспортно-транзитного потенціалу двох держав;

відкриття нового генерального консульства України у Вроцлаві;

здійснення кроків для врегулювання питання спільної історичної пам'яті;

створення сприятливих умов для ведення бізнесу й залучення інвестицій двох держав;

подальший розвиток можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

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Безпека

"Ми обговорили ініціативу "Трьох морів", а головне – предметну зацікавленість України долучитися до цієї важливої для нас ініціативи. Я сподіваюсь на підтримку пана Дуди як одного з ініціаторів такої важливої платформи діалогу", – сказав Зеленський.

Що таке "Ініціатива "Трьох морів"? Ініціатива "Трьох морів", або ж "Тримор'я" – це політичне об’єднання 12-ти країн, яке було створено за ініціативою Польщі та Хорватії. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів. Але Україна не входить до складу ініціативи, бо туди входять тільки країни-члени ЄС.

Багато уваги приділили питанню безпеки, збереженню цілісності українських кордонів та повернення контролю України над частиною території Донецької та Луганської областей, а також над Кримом. Дуда наголосив, що буде піднімати питання збереження санкцій проти Росії до деокупації Крим.

Економіка та торгівля

Під час зустрічі Володимир Зеленський зазначив: Польща – наш четвертий найбільший торговельний партнер та висловив сподівання, що головування Польщі у Раді Європейського Союзу у 2025 році сприятиме отриманню Україною повноправного членства в ЄС.

Президенти домовилися невідкладно активізувати роботу Українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Також обидві держави зацікавлені у зростанні обсягів взаємних інвестицій в Україні та Польщі.

Підкреслюємо необхідність подальшої співпраці в енергетичній сфері задля зміцнення енергетичної безпеки в регіоні та Європі в цілому. Бачимо важливість підвищення надійності та диверсифікації постачання енергоносіїв, а також забезпечення прозорості енергетичного сектору, – говориться у спільній заяві президентів України та Польщі.

Дуда ж нагадав, що минулого року товарообіг між Україною та Польщею склав 7,5 мільярда євро, а в Україні працюють 1200 польських підприємств.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда на зустрічі у Києві 12 жовтня / Фото: Офіс президента України

Історичне питання

Одним з наріжних каменів польсько-українського діалогу є саме історичне питання. Адже у попередніх домовленостях президентів Польщі та України було скасування Україною мораторію на ексгумацію польських поховань. В обмін на це польська сторона повинна була відновити знищені українські місця пам'яті в Польщі.

Активно скандал навкруги історичного питання почав розгоратися у 2017 році. Тоді в Польщі знищили пам’ятник воїнам УПА, після чого в Україні і ввели мораторій на пошук і ексгумацію польських поховань на своїй території.

На зустрічі президенти засудили акти наруги над пам’ятками культури та закликали відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними.

Ми підтверджуємо важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема, в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань та двосторонніх угод, – говориться у спільній заяві.

Зеленський нагадав, що Україна вже вирішила питання видачі дозволів на пошукові роботи для польських вчених і археологів, а Польща вирішила питання реконструкції пам'ятної плити на українській братській могилі на горі Монастир.

Що кажуть про зустріч експерти

Лілія Брудницька, експертка Центру структурної політології "Вибір", відзначила, що Польща в ЄС вважається, спільно з балтійськими державами, негласним куратором України. Тому візит Анджея Дуди видається як післямова саміту, під час якої і будуть остаточно узгоджені основні суперечності.

Головна з них – не стільки економіка, скільки політика. Цього разу Євросоюз дипломатично схвалив низку угод з Україною, але основні кошти наш президент привіз із Великої Британії, яка вже не є членом ЄС. Досить помітні тріщинки у стосунках України з Євросоюзом. Це приїхав прозондувати польський президент, – каже Брудницька.

Вона додала, що з огляду на проамериканську, якщо точніше – проамерикансько-демократичну – орієнтацію Польщі, офіційній Варшаві важливо знати, як діятиме Україна за різних сценаріїв розгортання подій у США. У тому числі, якщо після президентських виборів там якийсь із конфліктів здетонує і це позначиться на контурах самого ЕС.

Альона Гетьманчук, директорка центру "Нова Європа", вважає, що відносини обох країн так і застрягли десь на стадії між старим-добрим патронажем і повноцінним українсько-польським партнерством.

В обох країнах якоїсь миті надломилась віра одне в одного: у Польщі похитнулася віра в те, що Україна із вічної невдахи-сусіда перетвориться на життєздатну європейську країну, в Україні – що Польща й надалі буде прикладом успішних реформ, доказом правильно зробленого вибору на користь членства в ЄС і НАТО, і за потреби – захисником України, – написала Гетьманчук на порталі "Нова Польща".