Візит Президента України і першої леді Володимира та Олени Зеленських до Лондона британські ЗМІ оцінили дуже позитивно. Особливу увагу світова спільнота приділила зустрічі Зеленських з принцом Вільямом та його дружиною Кетрін Міддлтон.

Розмова герцога та герцогині Кембриджських зі Зеленськими для королівського подружжя стала першою офіційною зустріччю від початку пандемії COVID-19. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Про що Зеленські розмовляли з принцом Вільямом і дружиною

Королівський протокол забороняє розголошувати деталі розмови. Однак Жовква зізнався, що лідери України та Великої Британії говорили "про справді важливі речі". Зокрема, про благодійність. Зустріч була теплою та дружньою і тривала набагато більше, аніж спочатку планувалося.

Окрім того, Зеленський запросив герцога та герцогиню Кембриджських відвідати Україну. Організувати візит королівських осіб до інших країн є доволі складно. Однак в Офісі Президента переконані, що дуже швидко ми побачимо продовження спілкування між герцогом та герцогинею Кембриджськими і подружжям Зеленських.

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Що пишуть британські ЗМІ

Жовква наголосив, що преса Великої Британії є еталоном світової журналістики. Офісу Президента було дуже цікаво дізнатися реакцію британських ЗМІ на візит Зеленських до Лондона.

Там преса дуже непроста, відчуває всі тонкощі і реагує, якщо щось неправильно. Ми провели аналіз британської преси, нам було цікаво подивитися реакцію на цей візит. І вона була, м'яко кажучи, дуже позитивною,

– підсумував Жовква.

Зверніть увагу! Візит Зеленського до Лондона відбувався упродовж 7 – 8 жовтня 2020 року. Президент України зустрівся з герцогами Кембриджськими, а також з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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