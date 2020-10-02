Апеляційний суд підтвердив вирок у 13 років для Віктора Януковича через державну зраду. Журналісти довели причетність Дубінського до створення фейків про Революцію Гідності. Проросійських бойовиків спіймали на підпалах сухої трави на Луганщині. Дональд і Меланія Трамп захворіли на коронавірус. Такими були головні новини 2 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Державна зрада Віктора Януковича

Апеляційний суд, розглянувши скаргу захисників Віктора Януковича на вирок у справі про державну зраду, залишив у силі вирок колишньому президенту-втікачу – 13 років ув'язнення.

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Адвокат Віталій Сердюк заявив, що таке рішення суду – це "спроба відвести підозри від Порошенка, Турчинова і Яценюка" у справі про втрату Криму. Саме вони були ключовими особами в державі після втечі президента-зрадника.

Сьогоднішнє рішення суду підтвердило, що судовою системою продовжують керувати люди, які прийшли до влади внаслідок "державного перевороту" 2014 року й справді винні в здачі Криму,

– заявив Віталій Сердюк.

Він також висловив переконання, що такий вирок суду є "виключно політичним", а тому заявив про намір оскаржити рішення у Верховному суді України. "Україні буде соромно за нього перед Європейським судом з прав людини", – певен юрист.

Коротко про справу Віктора Януковича:

Вона стосується державної зради колишнього президента після подій Революції Гідності й на початку вторгнення військ Росії на територію України.

Зокрема серед доказів слідства був лист Віктора Януковича до Володимира Путіна 1 березня 2014 року. У ньому Янукович, який вже тиждень як втік з України, просив Путіна ввести на територію України російські Збройні сили.

У січні 2019 року суд першої інстанції визнав Віктора Януковича винним у державній зраді й призначив йому покарання – 13 років позбавлення волі.



Лист Віктора Януковича до Володимира Путіна

Фейки Дубінського про Майдан

Журналісти Bihus.Info у своєму розслідуванні довели, що нинішній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський під час Революції Гідності займався створенням антимайданівських фейків. Зокрема історія про повій з Окружної на Майдані – його рук справа.

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Дубінський ці фейки продюсував на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Як доказ журналісти продемонстрували листування Дубінського з представниками медійних структур часів президентства Віктора Януковича.

У листуванні журналіст, який через понад 5 років стане нардепом, пропонує сюжет фейку – повії прийшли на Майдан, адже через масові протести тут обмежена робота міліції. Тож вони "почуваються в безпеці й спокійно надають свої послуги вуйкам з заходу".

У такий спосіб "журналісти", якщо їх можна так назвати, намагалися очорнити Революцію Гідності і її учасників, демонстручуючи, буцімто Майдан став чи не головним епіцентром розпусти в усій країні.



Листування Олександра Дубінського щодо фейків про Майдан / Фото Bihus.Info

До слова, сам Дубінський свою причетність до створення фейків про Революцію Гідності заперечує. Він назвав усю цю ситуацію "дурней й інформаційними атаками".

Бойовики – причина пожеж на Луганщині

Проросійські бойовики на Донбасі підпалюють суху траву неподалік позицій українських військових. Це призводить і стало однією з причин масштабних лісових пожеж біля лінії фронту.

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Волонтери фонду "Повернись живим" опублікували відео, яке їм надіслали військові. Там чітко помітно, як невелика група бойовиків підпалюють суху траву. Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо.

Знешкодити зловмисників одразу українські військові не можуть, адже це розцінюватиметься як зрив перемир'я, яке бойовики й самі давно зірвали. За словами бійців, бойовики й раніше використовували трасувальні кулі, які спричиняють масштабні пожежі.

Бойовики підпалюють суху траву біля українських позицій: дивіться відео

Коронавірус у Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп і його дружина отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Вони заразилися коронавірусом після того, як інфекцію виявили в помічниці президента.

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Цієї ночі я та Меланія отримали позитивний тест на COVID-19. Ми негайно почнемо наш карантин і процес одужання. Ми пройдемо через це разом,

– написав Дональд Трамп у твіттері.

Протягом декількох місяців помічники намагалися змусити Трампа носити маску, але він наполегливо відмовлявся і на людях одягав її тільки один раз.

Навесні Трамп навіть висміяв Джо Байдена за носіння маски, а під час брифінгу в квітні він припустив, що вона не здається йому президентською. Також він звинувачував Байдена в тому, що він "до смерті боїться коронавірусу, а тому ховається в підвалі".