Я думаю, що це питання краще поставити пану Турчинову і тим, хто були на тій нараді. Я не був на нараді. Протокол – це одне, а інше – ті дебати. Я на той момент був начальником Штабу високомобільних десантних військ і чітко розумів ситуацію, яка була в Криму. Якби тоді все було відповідно до плану, опрацьованого в грудні 2013 року щодо протидії можливого захоплення територій Криму та інших ділянок нашої країни, це було б нормально. Все б склалося інакше, якби свого часу, відповідного до того плану, були введені потрібні частини, можливо, росіяни і відмовилися б.

Маємо те, що маємо. Але ми повинні врахувати ті помилки, той провал, коли десятки тисяч військовослужбовців Збройних сил зрадили своїй присязі. Чому? Тому що відсутність національної ідеї і національних цінностей, нормальної національної ідеології призвела до того, що ми втратили цих людей. І коли кажуть, що там залишилися тільки кримчани – ні. Там дуже багато тих, хто були безпосередньо зі Львова, Івано-Франківська. З різних територій, з різних областей нашої країни, але залишились там.



Інтерв'ю з Сергієм Кривоносом / Фото 24 каналу

Правду говорять, що в кінці лютого у Крим вже летіли українські військові літаки з десантниками?

Практично, так. Вони були готові.

►79 мобільна бригада на 20 годину вже повинна була починати рух. Це було 27 лютого 2014 року. Маршрут вони знали, тому що неодноразово були в Криму. І о 20 годині повинен був початися рух. О 2 ночі ми повинні були бути в Джанкої. А о 9 ранку частина мала бути в Керчі. Інша половина до цього часу повинна була бути в Сімферополі. 79 бригада до цього була готова. У цьому питанні вона була підготовлена.

► Наступною за нею мала заходити 25 повітряно-десантна бригада. Крім того, там вже перебували групи спеціального призначення 3-го, 8-го полків спецпризначення і 73 центру.

► На наступному етапі туди повинні були заводитися безпосередньо 72 механізована бригада та інші військові частини. Збройні сили свій маневр знали. Але попереднє керівництво генерального штабу не підписало у свій час бойове розпорядження для початку другого етапу цього плану.

Перший етап був відпрацьований. Осилена розвідувальна рота 25 повітряно-десантної бригади, як передав загін, перебувала в Криму. Це єдиний підрозділ, який вийшов з Криму повністю зі своєю зброєю. Вони вийшли на початку березня. Тому що росіяни зрозуміли, що наші десантники просто так не здадуться. І вони змушені були за рахунок певних політичних перегонів їх випустити.

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Можна було працювати й з іншими частинами. Але знову питання відсутності ідеології, відсутності підтримки і впевненості. Тому що воїн повинен бути впевненим, що за нього держава переживає, не кине. Не було, на жаль, створеної цієї системи. Не тільки в Криму, а й в інших військових частинах на той момент. Тому це розхитування ситуації – аспект інформаційно-психологічного впливу на українців, які служили в Криму. Навіть на економічному рівні підкреслювалося, що російські військові живуть краще, отримують великі гроші. Щойно Крим був анексований, всі надбавки росіянам були прибрані. Але це ж природа таких моментів. Це чітко потрібно розуміти.

Протягом усього року керівництву нашої країни було начхати на ці проблеми. Так само як свого часу ми профукали Чорноморський флот, який мали забрати у повному обсязі. 1992 – 1993 роки Росії було абсолютно не до Чорноморського флоту. Там всі розборки йшли в Москві. Пам'ятаєте, як у 1993 році був розстріл Білого дому? Це все природа того, що на той момент не було уваги, можна було грати. Але підхід повинен бути державницький: розуміти, що ми і як забираємо.

"Розстріл Білого дому" у 1993 році: що відомо? У 1993 році в Російській Федерації виникла конституційна криза, яка була наслідком протистояння між президентом Борисом Єльцином та його прихильниками і членами Верховної ради на чолі з Русланом Хасбулатовим.



Коли боротьба за владу загострилась, Єльцин застосував танки та БТР. Унаслідок протистояння у Москві в жовтні 1993 року загинули близько 150 осіб, 384 були поранені.

Про роботу РНБО

За 30 років незалежності верховні головнокомандувачі і, власне, Рада національної безпеки та оборони України, прийняли чимало рішень, які не посилювали Україну. Зараз РНБО – це той орган, який стоїть на сторожі?

Не дуже коректно обговорювати роботу мого керівника і взагалі РНБО. Можливо, це питання краще поставити опозиціонерам. Мені б хотілося, аби вся робота проводилася краще. Аби краще та частіше в РНБО говорили про безпеку держави, про воєнну безпеку. Частіше промовляли слово "війна" і частіше говорили про нашу перемогу в цій війні. Але про що можна говорити, якщо людей, які пройшли війну та мають військовий досвід, в апараті РНБО всього 3 – 4.

Протягом літа багато було розмов про те, що відбувається певне скорочення Збройних сил. Можете пояснити, що це означає?

Знову ж таки, це маніпуляція для розхитування ситуації всередині України нашими ж руками. Ніякого скорочення, як це розуміють люди, немає. Є чіткий коментар на сайті Міноборони, а також Генштабу про те, що це таке, а також у який спосіб відбувається. Додати до сказаного Генштабом я нічого не можу. Зради поки що я не бачу.

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