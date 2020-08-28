Закон "Про територіальну оборону" можуть ухвалити вже цієї осені. На це дуже розраховують військові та експерти, які брали участь в написанні цього законопроєкту. Один із авторів законопроєкту генерал-майор Сергій Кривоніс вважає, що це допоможе створити єдину систему оборони країни і залучити до неї все населення.

Заступник секретаря РНБО наголосив, що територіальна оборона - це не резервне військо. ЇЇ завдання – допомога населенню і його захист, захист суверенітету та територіальної недоторканності України. Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, це дасть змогу унеможливити безкарну діяльність розвідних груп противника, які в достатній кількості підготовлені з боку РФ.

Територіальна оборона – це насамперед я захищаю себе, свій будинок, свою родину, свою вулицю, свій район, свою область. І я знаю свій район, як власну кишеню,

– пояснив він.

Також Сергій Кривонос зауважив, що це саме робота, яка буде спрямована не тільки на військові дії. Адже наразі в Україні немає тих спроможностей в певних місцевих органах щодо боротьби з пожежами – не вистачає підготовлених людей. Також не вистачає підготовлених осіб для вирішення проблем з коронавірусом.

Відповідно до поданого законопроєкту бригади територіальної оборони беруть участь у вирішенні проблем техногенного характеру і допомагають у боротьбі з епідеміями. Відтак це значно ширше, ніж просто військовий компонент.

Генерал-майор відзначив приклад Польщі. Там війська територіальної оборони розпочали створювати у 2017 році. Однак вже зараз активно та ефективно застосовують свою територіальну оборону.

"Вони за 3 роки витратили на створення 12 таких бригад близько мільярда євро. І вже є достатньо великі успіхи. Крім бригад, вони ще створили 5 навчальних центрів, які проводять активну підготовку населення щодо захисту Польщі", – додав заступник секретаря РНБО.

На його думку, зараз в Україні така ситуація, що бригади і батальйони створені, але функціонують в більшості на папері. І ті навчання, які проводяться, це більше "робота на показуху". Кількість людей, які в них беруть участь, обмежена.

Ми передбачаємо, що це значно ширший компонент. Тому що у 2014 році, коли формувались батальйони територіальної оборони, їх потім кинули на схід України. Це показало, що це відштовхує людей. Вони думають, що їх знову використовуватимуть як гарматне м’ясо, як це було у 2014 році,

– зауважив один з авторів законопроєкту.

І додав, що наразі такої проблеми не існує, тому що, крім механізованих і танкових бригад, вже існує корпус резерву, який саме і вирішує питання забезпечення Збройних сил підготовленим резервом.

Натомість територіальна оборона займається напрямком захисту власних територій, підтримки надійного тилу на тій території, де перебувають ці бригади.

Військовослужбовці зможуть зберігати зброю вдома

Сергій Кривонос розповів, що людина, яка пройшла підготовку, здала відповідні заліки, пройшла відповідні перевірки, матиме право на зберігання нарізної зброї в себе вдома. Це значно пришвидшує спроможність реагування бійців територіальної оборони в разі виникнення проблем.

"Війна 2014 року показала, що в деяких моментах влада повинна була реагувати протягом 1 - 3 годин. Існуюча система показує, що при тих підходах у нас зброю бійці зможуть отримати на 3 - 5 добу", – наголосив він.

Оскільки час іде на хвилини, держава має забезпечити чітко підготовлених, навчених людей зброєю, аби вони швидше змогли виконувати свої функціональні обов'язки як бійців територіальної оборони в максимально короткий термін.

Як проходитиме служба в територіальній обороні

На думку генерал-майора, з часом питання про строкову службу відпаде. Однак наразі не всі питання ще вирішені.

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Автори законопроєкту передбачають, що проходження війскової служби у військах територіальної оборони може мотивувати людей тим, що вони служитимуть в тому районі, де й проживають.

Це зменшить ризики негативно прорекламованої "дідовщини". А також молодь боїться, що вони будуть відірвані від батьків, оселі. Ми, практично, службою в територіальній обороні це унеможливлюємо. Тому що вони будуть служити безпосередньо тльки вдень, а вночі повертатимуться у свої домівки,

– відзначив Сергій Кривонос.

Також ті, хто будуть в резерві теритоіральної оборони, займатимуться або під час зборів, або під час вихідних. Але не протягом всього року, а від 30 до 45 днів.

Реакція депутатів та представників ОП на відповідний законопроєкт

20 травня, під час засідання Комітету національної безпеки, оборони та розвідки, було представлено проєкт закону "Про територіальну оборону України".

Профільний комітет підтримав законопроєкт

За словами генерал-майора Сергія Кривоноса, з боку членів комітету нацбезпеки, оборони та розвідки ВР є підтримка цього законопроєкту. Є розуміння важливості його прийняття. Народні депутати підкреслюють, що це питання потрібно було вирішувати ще в середині 1990-х або ще післяподій на острові Тузла.

Конфлікт на острові Тузла: що відомо? 30 вересня 2003 року почався конфлікт за острів Тузла, що ледве не призвело до війни між Україною та Росією.



З 7 січня 1941 року острів Тузла територіально належав до складу Кримської області, яка увійшла до УРСР. У вересні 2003 року Росія раптово почала будувати дамбу від станції Тамань у напрямку до острова. Мета – приєднати територію до складу РФ. Своє рішення Москва мотивувала тим, що до 1925 року Тузла була частиною Таманського півострова, коли стала островом в результаті сильного шторму. 30 вересня 2003 року почався конфлікт за острів Тузла, що ледве не призвело до війни між Україною та Росією.З 7 січня 1941 року острів Тузла територіально належав до складу Кримської області, яка увійшла до УРСР. У вересні 2003 року Росія раптово почала будувати дамбу від станції Тамань у напрямку до острова. Мета – приєднати територію до складу РФ. Своє рішення Москва мотивувала тим, що до 1925 року Тузла була частиною Таманського півострова, коли стала островом в результаті сильного шторму. Однак тоді конфлікт вирішився мирним шляхом на початку грудня 2003 року. Росіяни перестали будувати дамбу, а на Тузлі було обладнано сучасну українську прикордонну заставу.

"Війна показала, що це потрібно створити і максимально швидко. З боку народних депутатів є розуміння і підтримка. І вже на початок вересня, коли почнеться діяльність ВР, цей закон повторно розглядатиметься на комітеті вже з тими зауваженнями і доповненнями, які нардепи висловили", – пояснив заступник секретаря РНБО.

Також Сергій Кривонос наголосив, що поданий законопроєкт автори значно розширили. Робоча група на чолі з Федором Веніславським (фахівець у галузі державотворення та прав людини – 24 канал) опрацювала разом з силовими структурами. Зокрема, опрацювали питання взаємодії, функціональних обов’язків, яким чином це повинно діяти.

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Генерал-майор зазначив, що представники ОП не розуміють важливість цього питання і намагаються затягнути цей процес в довгу гру.

Кажуть: "Давайте не поспішати, спочатку опрацюємо концепцію, потім через 2 – 3 роки опрацюємо законопроєкт". Я розумію, що це є питання такого тихого саботажу і підрив обороноспроможності нашої держави",

– пояснив він.

Коментар генерал-майора Сергія Кривоноса: відео