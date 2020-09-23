У Мінську провели таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. Протестувальники в Білорусі вийшли на вулиці, їх жорстоко розганяють силовики. На Донеччині підірвалися двоє військових. Сайти Нацполіції атакували хакери. Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з німецької клініки "Шаріте". Такими були головні новини 23 вересня.

Найважливіші новини України й світу сьогодні, 23 вересня.

Таємна інавгурація Лукашенка

Зверніть увагу Жорсткі затримання після інавгурації Лукашенка: події у Білорусі 23 вересня – фото, відео

У Палаці Незалежності в Мінську провели інавгурацію чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Заздалегідь дату церемонії не оприлюднювали, вочевидь, побоюючись реакції білорусів. Церемонію відвідали декілька сотень гостей. Біля Палацу Незалежності чергували силовики на військова техніка.

Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Згодом він підписав акт прийняття присяги, а голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення Президента Республіки Білорусь.

Таємна інавгурація Лукашенка – дивіться відео:

Після інавгурації розпочалися масові жорсткі затримання. Біля Стели у Мінську люди зібралися на мирну акцію протесту. Однак силовики відразу кинулися розганяти їх. ОМОНівці застосували проти людей водомети з фарбованою водою. Силовики просто хапали перехожих за руки і тягнули в автозаки. Жителі центральних вулиць відкривали двері під'їздів, щоб туди могли забігати протестувальники.



Біля Стели протестувальників почали жорстоко бити / Фото TUT.by

Білоруси масово запалювали лампадки. Вони розповідали, що сьогодні у них поминки за президентом, похорон влади. Люди писали на асфальті: "Лука, прощавай" і скандували "Сашо, виходь, будемо вітати".



Протестувальники у Мінську палять лампадки / Фото TUT.by

У центр Мінська стягнули військову техніку. Мобільні оператори вже повідомили, що у місті відключать інтернет. Опозиціонери припускають, що сьогодні силовики спеціально провокуватимуть їх на радикальні дії.



За водометом біжить протестувальник із прапором / Фото TUT.by

Світ не визнає перемоги Лукашенка та його таємної інавгурації.

У Литві інавгурацію Лукашенка вже охрестили фарсом.

фарсом. Уряд Німеччини відмовився визнати Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.

МЗС України заявило, що президентські вибори у Білорусі не були чесними та демократичними.

президентські вибори у Білорусі не були чесними та демократичними. Влада Чехії наголосила: якщо вибори президента не були законними, то й інавгурацію Лукашенка не можна вважати легітимною.

У Польщі також спростували легітимність перемоги та інавгурації Лукашенка.

Дивіться відео, як розганяли мітингувальників біля Стели:

На Донеччині підірвалися українські військові

Поблизу Пісків на Донеччині двоє військових ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Вони отримали осколкові поранення. Постраждалим на місці події надали першу допомогу, згодом їх госпіталізували до найближчої лікарні. Медики розповіли, що наразі стан українських воїнів оцінюють як середньої важкості.

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Обставини трагічного інциденту з'ясовують керівники військової частини та група військової служби правопорядку.

Хакерська атака на сайти Нацполіції

Спершу на регіональних сайтах Нацполіції почали з'являтися фейкові новини про надзвичайні події в різних містах України. Згодом сайти заблокували, а через деякий час пресслужба Нацполіції опублікувала офіційне спростування цих повідомлень. Також правоохоронці заявили, що вже працюють над вирішенням проблеми.

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Які фейкові новини опублікували зловмисники:

На сайті поліції Рівненської області з'явилася новина про те, що на третьому енергоблоці Рівненської АЕС стався викид радіоактивних речовин. Окрім того, повідомили про евакуацію мешканців ближніх сіл.

Зловмисники також зламали сайт міськради у Вараші. Там нібито підтвердили повідомленння про викид речовин і запровадили режим надзвичайної ситуації.

На сторінці обласної поліції Львівщини опублікували повідомлення про трьох загиблих військових ЗСУ на Яворівському полігоні.

Навального виписали з лікарні у Німеччині

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Медики розповіли, що стан Навального значно покращився. Лікарі навіть готові припустити, що з часом опозиціонер може повністю одужати.

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В "Шаріте" Навальний пробув 32 дні, з них 24 – у реанімації. На лікарняному ліжку політик опинився після замаху на життя. Його отруїли нервово-паралітичною речовиною з родини "Новачка". Світова спільнота вже заявила про причетність Росії до спроби вбивства Навального.

Медики рекомендують Навальному повертатися до звичного життя. Наразі опозиціонер залишиться у Німеччині. Там він планує зосередитися на покращенні власного здоров'я.

Вже шкандибаю по парку в штанах на три розміри більших. Одразу попросив відвезти мене кудись, де є дерева,

– додав Навальний.

В Україні створили додаток з віртуальним офіціантом

В Україні створили унікальний ресторанний додаток The Tablе. Його головна родзинка – це те, що клієнт може віртуально забронювати вільне місце в закладі та зробити замовлення.

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Окрім того, люди за допомогою спеціальних фільтрів зможуть обрати у меню себе конкретні продукти. Наприклад, якщо клієнта цікавить вегетаріанське меню, зі списку автоматично зникнуть невегетаріанські страви.

Допомагатиме клієнтам вирішувати їхні запити віртуальний офіціант Олег.