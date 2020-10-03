П'ятого президента України госпіталізували до лікарні з коронавірусом. Зросла кількість жертв внаслідок пожеж на Луганщині. Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до мирних перемовин. Через витік нафтопродуктів біля Камчатки у Росії склалась складна екологічна ситуація. Такими були головні новини 3 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні 3 жовтня:

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Порошенка госпіталізували із пневмонією

У п'ятого президента України Петра Порошенка 29 вересня діагностували коронавірус. Наразі політика забрали до лікарні через двосторонню пневмонію, хоча раніше він планував лікуватися вдома.

Його дружина Марина Порошенко розповіла, що політик чітко дотримується прописаного протоколу лікування. Крім того, жінка повідомила, що на COVID-19 захворіла ще й їхня донька.

До слова, після того, як захворів Порошенко, фракція "Європейської Солідарності" здала тести на коронавірус. Хворобу виявили у депутатки Яни Зінкевич.

Дивіться відеозвернення Марини Порошенка про стан свого чоловіка:

Зросла кількість жертв внаслідок пожеж на Луганщині

Внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині загинули 11 людей. 3 жовтня під завалами на території сіл Воронове та Сиротине знайшли останки тіл 4 людей, яких вважали зниклими безвісти.

Усім загиблим було, переважно, від 50 років.

Що відомо про пожежі на Луганщині

Масштабні лісові пожежі на Луганщині спалахнули наприкінці вересня.

Через сильні пориви вітру вогонь перекинувся на території навколишніх сіл.

Осередки пожеж були зосереджені у Станично-Луганському районі, Новоайдарському, Сєвєродонецькому районі.

Рятувальники евакуювали понад 120 людей. .

Слідство не виключає, що причиною пожеж може бути підпал. Натомість в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.

До речі Рятувальники погасили один з осередків пожежі на Луганщині, є ще 7: фото

Азербайджан та Вірменія погодились на мирні перемовини

Вірменія заявила, що прагне вирішити конфлікт з Азербайджаном у мирний спосіб. Після цього президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Мінську групу ОБСЄ, зокрема, Францію, США та Росію, посприяти вирішенню конфлікту у Нагірному Карабасі.

Однак лідер Азербайджану наголосив, що країни повинні залишатись нейтральними. Напередодні 1 жовтня голови мінської групи ОБСЄ закликали країни відновити перемовини щодо конфлікту без висунення попередніх умов.

До слова, зранку 3 жовтня у Вірменії заявили про великомасштабний наступ Азербайджану. Проте згодом армія невизнаної республіки Нагірний Карабах зупинила наступ.

Конфлікт у Нагірному Карабасі: що відомо

Конфлікт між Вірменією і Азербайджаном триває близько 30 років. Все через район Нагірного Карабаху. Територія належить Азербайджану, проте регіон населяють, переважно, вірмени.

29 вересня у Нагірному Карабасі поновились бойові дії. В еслакації конфлікту Азербайджан звинувачує Вірменію, а Вірменія – Азербайджан.

Обидві країни заявили про втрати не тільки серед військових, а й серед цивільного населення.

Міжнародна спільнота засудила бойові дії між країнами.

Нафтовилив біля Камчатки

У Росії біля Камчатського півострову трапився витік нафтопродуктів в Авачинську затоку. На берег викидало тисячі мертвих тварин, а серфери почали скаржитися на погіршення зору. Інформацію про нафтовилив в мережі поширювали й раніше, проте російська влада запевняла, що все добре.

Наразі існує кілька версій витоку:

витік з вантажних суден;

витік внаслідок військових навчань Тихоокеанського флоту Росії.

Однак флот свою причетність до ситуації заперечує. Згодом у Мінприроди зізнались, що у воді виявили перевищення вмісту нафтопродуктів і фенолу.

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