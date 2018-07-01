Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг

В аеропорту "Київ" (Жуляни) спалахнув скандал через проблеми з відльотом українських туристів. З 1 липня вступив у дію новий перелік безкоштовних послуг сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Такими були головні новини України 1 липня.

Скандал в аеропорту "Київ"

В аеропорту "Київ" авіарейс до Єгипту переносили близько 10 разів. За словами відпочивальників, ні туроператор JoinUp, ні авіакомпанія BravoAirways не могли дати зрозумілої відповіді про причини багатогодинної затримки вильоту.

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Пасажирів годинами не забезпечували їжею в будівлі аеропорту, а менеджер фірми-туроператора після кількох телефонних дзвінків з проханням пояснити ситуацію, взагалі перестав брати слухавку.

Згодом авіакомпанія Bravo Airways заявила, що вимушене скасування рейсів та зміна розпорядку польотів відбулася через невиконання авіакомпанією Oasis своїх фінансових зобов'язань.

Також авіакомпанія проконсультувавшись з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ і Міністерством економіки, та запровадило 5 гуманітарних рейсів до Києва та Львова за рахунок компанії "з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора, в Україну".

Новий перелік безкоштовних медпослуг

В Україні почав діяти новий список послуг первинної медичної допомоги – обов’язковий для виконання всіма закладами первинної медичної допомоги, незалежно від моделі фінансування.

Вони є на 100% безоплатними для кожного пацієнта, адже ви за них вже заплатили зі своїх податків,

– наголошують у МОЗ.

Так, сімейні лікарі, терапевти та педіатри спостерігатимуть за станом здоров’я пацієнта, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найпоширеніші хвороби, травми, отруєння. За потреби сімейний лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи консультуватиметься з ним щодо лікування.

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Терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами. Сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку, педіатр – дітей від народження і до 18 років, а терапевт – від 18 років і старше.

"Хлібне перемир’я" не працює

Російсько-окупаційні війська на Донбасі цинічно порушують "хлібне перемир’я" – з початку доби 1 липня вони вчинили 7 обстрілів.

Під провокаційний вогонь потрапили позиції українських військових у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Гнутове та Водяне.

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Більше того, у перші години "хлібного перемир’я" російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил України та цивільну інфраструктуру у Зайцевому із мінометів 120 мм калібру.

Усього по військових та цивільній інфраструктурі випустили 14 мін. Обстрілом окупанти знищили нежитловий будинок, пошкодили господарські будівлі, огорожу та присадибну ділянки мирних мешканців по вулиці Маресьєва.

На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.