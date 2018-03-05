Головні новини 4 березня: смерть футболіста, автоаварія з українцями в Росії, напад на Собчак

4 березня виявили мертвим футболіста італійської "Фіорентини" 31-літнього Давіде Асторі. В районі Підмосков'я (Росія) рейсовий автобус з українцями потрапив в аварію зі снігоприбиральною машиною, є загиблий. У Москві на Ксенію Собчак напали з криками "Це за Жириновського". Такими були головні новини 4 березня в Україні та світі.

Смерть футболіста Давіде Асторі

Сьогодні, 4 березня, в готельному номері виявили мертвим футболіста італійської "Фіорентини" 31-літнього Давіде Асторі. Він був капітаном команди.

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La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 березня 2018 р.

Відповідно до результатів попереднього розслідування, головний прокурор Удіне Антоніо Де Ніколо зробив висновок, що смерть футболіста настала внаслідок серцевого нападу, пише сайт відомого агента Джанлукі Ді Марціо з посиланням на власні джерела.

Дивно, що такі речі раптово трапляються з професійними футболістами, оскільки за їхнім здоров’ям постійно стежать медики,

– підкреслюється у повідомленні.

У Давіде Асторі залишилася дружина Франческа та 2-літня донька Вітторія. Варто зазначити, що футболіст також виступав за італійські "Мілан", "Кальярі", "Рому". Провів 14 матчів за збірну Італії.

Автоаварія у Росії: є жертви серед українців

4 березня в районі Підмосков'я (Росія) рейсовий автобус з українцями зіштовхнувся зі снігоприбиральним авто. В автобусі перебували 20 осіб, включаючи двох водіїв.

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Унаслідок автомобільної аварії в Росії, за попередньою інформацією, загинув один громадянин України, ще один потерпів, повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Консули надають допомогу. Співчуття рідним", – написала вона у Twitter.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу.Співчуття рідним. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 березня 2018 р.

"За Жиріновського"

4 березня на кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак скоєно напад в центрі Москви. Чоловік облив політика водою, у наслідок чого вона впала.

На мене напав чоловік. Штовхнув – я впала, облив чимось з криком "це за Жириновського". Викликали міліцію,

– написала вона.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 березня 2018 р.

Напад стався на виході з Петровського під'їзного палацу, де проходив захід, присвячений дню народження Михайла Горбачова.

У соцмережі опублікували відео нападу. До слова, знімав його сам нападник. На відео чути як він кричить "Це вам за Жириновського!" і обливає її водою.

Пізніше, прес-служба Ксенії Собчак повідомила ім'я активіста, що напав на політика. Зазначається, що ним виявився Алан Дзуцев, помічник голови Мосміськдуми Олексія Шапошникова.



Алан Дзуцев облив Ксенію Собчак водою

Як повідомляє РИА Новости, прес-секретар Олексія Шапошникова Поліна Орєхова спростувала цю інформацію.

Правоохоронні органи розбираються в причинах події, ми також чекаємо результатів. Молода людина не є офіційним помічником голови Мосміськдуми,

– сказала вона виданню.

Нагадаємо, під час теледебатів між кандидатами в президенти РФ Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським відбувся конфлікт. У результаті якого Собчак вилила на Жиріновського стакан води.