Головні новини 15 липня: фінал ЧС-2018, пожежа на Закарпатті, Хабенський у базі "Миротворця"

Франція стала Чемпіоном світу з футболу-2018. На Закарпатті згорів ромський дитячий садок. Російського актора Костянтина Хабенського внесли в базу даних сайту "Миротворець". Такими були головні новини неділі, 15 липня.

Франція стала Чемпіоном світу з футболу

У Росії на Чемпіонаті світу з футболу збірна Франції обіграла команду з Хорватії з рахунком 4:2 та вдруге в історії, після домашньої перемоги у 1998 році, стала чемпіоном світу з футболу.

Матч відбувся у Москві на стадіоні "Лужники". З високопосадовців на грі були присутні президенти РФ, Франції та Хорватії.

France win one of the craziest World Cups ever with one of the craziest World Cup finals ever: Pussy Riot pitch invasion, own goal, terrible goalkeeper mistakes etc pic.twitter.com/WOXLgRdvYL — Alec Luhn (@ASLuhn) 15 липня 2018 р.

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У соцмережах відреагували на завершення ЧС-2018.

Чемпіонат на крові завершився. Нові криваві перегони на чолі з Путіним попереду. Натхненні злочинці найнебезпечніші. Скоро світ побачить справжню Росію. Знову. Ми готові. Чи готовий світ? #bloodycup #bloodytimes — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 15 липня 2018 р.

У футболі не перемагає сильніший, а сильніший той, хто переміг. Цього разу - французи. Але хорвати - кращі футболісти у світі. #Lijepanasadomovino! pic.twitter.com/TIYsm79lOT — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 15 липня 2018 р.

Під час фіналу Чемпіонату світу на поле вибігли учасники Pussy Riot. Вони зробили це в рамках акції "Міліціонер вступає в гру".

Pussy Riot & Mbappe vs Pussy Riot & Lovren pic.twitter.com/WXHuvsbTBj — Shaun Walker (@shaunwalker7) 15 липня 2018 р.

На своїй сторінці у Facebook вони написали, що вимагають звільнити політв'язнів і припинити незаконні арешти на мітингах.

Ми вимагаємо: звільнити усіх політичних в'язнів, не саджати за лайки, припинити незаконні арешти на мітингах, допустити політичну конкуренцію в країні, не фабрикувати кримінальні справи і не тримати людей просто так у СІЗО,

– наголошується у заяві руху.

Відео, як учасниці Pussy Riot вибігли на поле під час фіналу Чемпіонату світу

Згорів ромський дитячий садок

У ніч на неділю, 15 липня, у ромському поселенні в селі Велика Добронь в Ужгородському районі Закарпатської області сталася пожежа в будівлі дитячого садочка.



Пожежа в дитячому садочку ромів

Зазначається, пожежа була настільки сильною, що вогонь перекинувся на сусідній будинок.

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Причина виникнення пожежі поки невідома. Місцеві роми припускають навмисний підпал з урахуванням останніх подій довкола ромських поселень в Україні. За інформацією від рятувальників, у наслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський"з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.



Також 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у маскахнапала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.

Хабенського внесли до бази "Миротворця"

У базу даних сайту "Миротворець" внесли російського актора Костянтина Хабенського. Причиною внесення у "чистилище" зазначений той факт, що актор в липні 2018 року брав участь у фестивалі "Червоні вітрила Артеку", який проходив на території окупованого Криму.

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Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії,

– пояснюється у повідомленні "Миротворця".

Як йдеться на сайті "Артеку", Хабенський приїхав на півострів, щоб в якості зіркового гостя взяти участь у Міжнародному дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила Артеку", який проходив в Гурзуфі з 1 по 10 липня.



Хабенського внесли до бази "Миротворця"

Тепер Костянтину Хабенському можуть загрожувати санкції, в тому числі заборона на в'їзд в Україну терміном мінімум на три роки.