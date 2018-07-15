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Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"

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Главные новости 15 июля в Украине и мире
Главные новости 15 июля в Украине и мире / Коллаж 24 канал

Франция стала Чемпионом мира по футболу-2018. На Закарпатье сгорел ромский детский сад. Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец". Такими были главные новости воскресенья, 15 июля.

Франция стала Чемпионом мира по футболу

В России на Чемпионате мира по футболу сборная Франции обыграла команду из Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в истории, после домашней победы в 1998 году, стала чемпионом мира по футболу.

Матч состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Из высокопоставленных чиновников на игре присутствовали президенты РФ, Франции и Хорватии.

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В соцсетях отреагировали на завершение ЧМ-2018.

Во время финала Чемпионата мира на поле выбежали участники Pussy Riot. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

На своей странице в Facebook они написали, что требуют освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.

Мы требуем: освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО,
– отмечается в заявлении движения.

Видео, как участницы Pussy Riot выбежали на поле во время финала Чемпионата мира

Сгорел ромский детский сад

В ночь на воскресенье, 15 июля, в ромском поселении в селе Большая Добронь в Ужгородском районе Закарпатской области произошел пожар в здании детского сада.

Пожар в детском саду ромов

Отмечается, пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседний дом.

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Причина возникновения пожара пока неизвестна. Местные ромы предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в Украине. По информации от спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился табор ромов. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции уверяют, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.

Также 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Хабенского внесли в базу "Миротворца"

В базу данных сайта "Миротворец" внесли российского актера Константина Хабенского. Причиной внесения в "чистилище" указан тот факт, что актер в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного Крыма.

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Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России,
– объясняется в сообщении "Миротворца".

Как говорится на сайте "Артека", Хабенский приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса в Артеке", который проходил в Гурзуфе с 1 по 10 июля.

Хабенского внесли в базу "Миротворца"

Теперь Константину Хабенскому могут грозить санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Пожар Ромы Новости Закарпатья Новости Франции Чемпионат мира по футболу - 2018 Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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