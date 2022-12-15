Роналду залишився без тренера: Фернанду Сантушу вказали на двері після ЧС-2022
Джерело:Португальська футбольна федерація
Найуспішніший тренер в історії збірної Португалії Фернанду Сантуш залишив свою посаду. У наступному відбірному турнірі "команду обраних" буде тренувати новий наставник.
Збірна Португалії, від якої чекали медалей ЧС-2022, покинула Мундіаль на стадії чвертьфіналу. Підопічні Сантуша поступилися головній сенсації чемпіонату світу команді Марокко з рахунком 0:1.
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Збірна Португалії залишилась без тренера
Неочікуваний провал у 1/4 фіналу став приводом для змін на тренерському містку "європейських бразильців".
Португальська футбольна федерація офіційно повідомила про звільнення Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної Португалії.
Досягнення Сантуша
Зазначимо, що Фернанду Сантуш очолював збірну з вересня 2014 року. За цей час 68-річний фахівець привів команду до золотих нагород чемпіонату Європи 2016, а також до перемоги в першому розіграші Ліги націй 2018/19.
На чемпіонаті світу 2018 Португалія зупинилася на стадії 1/8 фіналу, а за чотири роки потрапила до вісімки кращих команд планети.
Зазначимо, що у Фернанду Сантуша були теплі стосунки з лідером команди Кріштіану Роналду. А от чи буде новий наставник розраховувати на примхливу зірку залишається лише здогадуватись.До речі, збірну Португалії можуть очолити колишні головні тренери донецького Шахтаря. Паулу Фонсека і Луїш Каштру знаходяться в розширеному списку кандидатів на цю посаду.