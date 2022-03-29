Головнокомандувачу ВМФ Росії повідомили про підозру через авіаудари з кораблів по Україні

Офіс генпрокурора повідомив про підозру гловнокомандувачу Військово-морським флотом збройних сил Росії за авіаційні та ракетні удари по Україні з російських кораблів.

Слідство оголосило про підозру російському адміралу у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України.

Важливо Внаслідок удару по будівлі ОДА загинуло 7 людей, – Зеленський про обстріл Миколаєва

У Генпрокуратурі повідомляють, що головнокомандувач ВМФ Росії діяв за змовою з іншими представниками влади та збройних сил Росії, а також взяв участь у плануванні та веденні війни проти України та агресивних дій, які порушують її територіальну цілісність.

Адмірал порушив вимоги міжнародного права щодо заборони актів агресії. Також він забезпечив підготовку та ініціював вторгнення на територію України. За його сприяння в Україну вторглися 7 військових частин із штатною зброєю та озброєнням. Ці підрозділи також завдавали авіа- та ракетних ударів по Україні з кораблів.

Повідомляється, що триває слідство та необхідні процесуальні дії. Розслідування проводить головний слідчий СБУ.

За злочини такого типу у Кримінальному кодексі України передбачене покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також: Прокурор Міжнародного кримінального суду вже в Україні, – Зеленський