Головнокомандувачу ЗСУ надали звання генерала

Українські захисники героїчно борються проти російських загарбників. Президент Володимир Зеленський 4 лютого нагородив орденами та медалями 76 Героїв, а Головнокомандувачу ЗСУ надав звання генерала.

Минає 9 день відтоді, як Росія напала на Україну. Увесь цей час захисники завдають нищівних втрат окупантам.

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Залужний став генералом

Головнокомандувачу ЗСУ генерал-лейтенанту Валерію Залужному надали звання генерала.

"Про це у своєму виступі заявив Президент України Володимир Зеленський. Вітаємо!!!", – мовиться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зауважте, Залужний став Головнокомандувачем ЗСУ 27 липня 2021 року. Також він є членом Ради національної безпеки та оборони України.

Дивіться звернення президента до українців:

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