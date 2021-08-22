Підняття прапора на маяку вже другий рік поспіль відкриває Вишиванковий фестиваль на Приморському бульварі в Одесі.
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Прапор на маяку Одеси
На головному маяку Одеси – Воронцовському – 21 серпня розгорнули великий синьо-жовтий прапор. Полотнище розміром 18 на 5 метрів підіймається на всю висоту маяка.
Стяг здійняв на споруду нещодавно призначений доглядачем маяка ексофіцер Військово-морських сил України, капітан першого рангу запасу Олег Гринько. У 2014 році він разом зі сім'єю переїхав з окупованого Севастополя до Одеси.
У Криму я завжди підіймав прапор над своїм балконом. І взагалі скрізь, де я перебуваю, підтримую цю традицію,
– розповів Гринько.
Нагадаємо, у Києві у День державного прапора ветерани війни на Донбасі піднімуть на флагшток найбільший Державний прапор.
Український прапор на Воронцовському маяку: фото "Думская"
День прапора в Україні: що відомо
- Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулось 22 березня 1918 року. Центральна Рада тоді ухвалила закон, затвердивши поєднання цих двох кольорів як стяга Української Народної Республіки.
- У вересні 1991 року президія Верховної Ради юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора країни.
- А День державного прапора 23 серпня у країні святкують з 2004 року.