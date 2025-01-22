Збагачення на понад мільйон доларів: головному психіатру ЗСУ Друзю обрали запобіжний захід

Головному психіатру ЗСУ Друзю обрали запобіжний захід. Йому присудили два місяці тримання під вартою з можливістю внести заставу 49 мільйонів гривень.

Адвокати заявили про незаконне затримання їхнього підзахисного, оскільки вчора його виписали з реанімаційного відділення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У чому звинувачують Друзя

Шевченкывський районний суд Києва обрав запобіжний захід для головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.

Його взяли під варту на 60 днів із заставою у 49 мільйонів гривень.

Довідка: Друзя підозрюють у незаконному збагачені на понад мільйон доларів за час повномасштабного вторгнення Росії. У нього знайшли незадеклароване майно, яке він оформив на своїх родичів та знайомих.

Адвокати заявляли, що це затримання було незаконним. Його вчора виписали з реанімаційного відділення, а тому адвокати просили азпобіжний захід, що не передбачатиме взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.

Адвокати заявляли, що він перед засіданням перебував "у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої "під крапельницями". У залі суду були медики.

Після оголошення рішення суду Друзь відмовився від коментарів. Надалі Друзь буде під вартою в лікувальній установі.