Столтенберга можуть призначити головою МВФ: ЗМІ дізналися деталі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може стати виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. США хочуть бачити на цій посаді саме його.

Стати новим генсеком Альянсу може голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Проте вона не хоче залишати свою посаду.

Цікаво Дипломатичний сигнал: військовий експерт припустив, чи може НАТО вступити у війну

Столтенберг може очолити МВФ

Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Після закінчення договору він може очолити МВФ.

США хочуть, щоб Столтенберг став виконавчим директором Міжнародного валютного фонду,

– повідомило одне з джерел в НАТО.

Наразі очільницею МВФ є Кристаліна Георгієва. Її контракт завершується у 2024 році.

НАТО поки не має очевидного кандидата на посаду нового генсека. За інформацією джерел з Альянсу, замінити Столтенберга можуть:

прем'єр Нідерландів Марк Рютте,

прем'єр Іспанії Педро Санчес,

прем'єрка Естонії Кая Каллас, але така ймовірність мала через "її безкомпромісність щодо Росії".

НАТО готується до довгострокової підтримки України

Генсек НАТО нещодавно заявив, що, найімовірніше, війна Росії проти України завершиться за столом перемовин. Однак у будь-якому разі слід забезпечити перемогу України як незалежної та суверенної держави. Для цього потрібно й надалі надавати їй військову допомогу.

Столтенберг відзначив, що надання зброї Україні суттєво виснажили запаси НАТО. Це викликало побоювання усередині самого блоку щодо того, що їхня оборонна промисловість може не впоратися.

За словами генсека НАТО, на тлі війни в Україні Альянс нарощує виробництво зброї та боєприпасів, аби поповнювати власні запаси та надавати оборонну підтримку Україні в довгостроковій перспективі.