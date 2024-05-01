Голову "ТСК проти Києва" офіційно запросили на комісію Київради: "Не бійтеся, приходьте"

Народного депутата Віталія Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва, запросили обговорити питання Києва на засіданні тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування з центральною владою.

Про це повідомив у фейсбуці голова ТКК, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

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Парламентська тимчасова спеціальна комісія проти Києва – це суцільна політика та виконання замовлення Банкової. Одне зі свідчень цього – недопуск до її засідань представників громади Києва. Звісно, може, я помиляюся, і Безгін справді піклується про Київ? Так це чи ні, ми побачимо на засіданні Тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії з центральною владою. Тому що голову парламентської "ТСК проти Києва" на нього запрошено офіційно,

– заявив Дмитро Білоцерковець.

Він зазначив, що комісія Київради хоче поспілкуватися з очільником профільної парламентської ТСК "про питання Києва". Це буде "випробування для "слуги" Безгіна та ТСК "Проти Києва", наголосив Білоцерковець.

Пане Безгін, обіцяю про вашу кримінальну справу не запитувати. Лише про питання Києва. Не бійтеся, приходьте,

– сказав Білоцерковець.

Представників Київради не допустили на засідання ТСК

Водночас депутат нагадав, що представників Київради не допустили на засідання ТСК, де обговорювалися питання столиці.

"Зокрема, голова ТСК Віталій Безгін власноруч фізично перешкоджав мені потрапити на її засідання. Зрештою, з Безгіним ситуація зрозуміла – він лише інструмент у руках Банкової, що покликаний максимально скомпрометувати київську міську владу. І став він цим інструментом за допомогою гачка у вигляді кримінальної справи ДБР щодо зазіхання на територіальну цілісність України", – заявив Дмитро Білоцерковець.

Раніше повідомлялося, що Віталій Безгін не дозволив взяти участь у засіданні ТСК щодо Києва представникам столичної громади – депутатам Київради. Хоча раніше він заявляв, що на комісію запрошують усіх бажаючих.