Голова військово-медичної комісії попалась на хабарі у Харкові: фото
У Харкові затримали голову військово-медичної комісії. Вона вимагала гроші за виготовлення документів про непридатність до проходження військової служби.
Жінка, яка є також директором однієї з медичних установ Харківської області, отримувала гроші двома траншами. Про це йдеться на сайті прокуратури області.
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Сума першої частини хабаря склала 12 тисяч гривень, другої – 700 доларів. Однак під час передання останнього траншу її затримали.
Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Голову військово-медичної комісії затримали за хабар / Фото прокуратури Харківщини
Хабар жінка отримувала у два транші / Фото прокуратури Харківщини