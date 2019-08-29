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      Гончарук – людина, одержима роботою, фанатик: що кажуть про майбутнього прем'єра його знайомі

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      Олексій Гончарук: що про нього кажуть знайомі
      Олексій Гончарук: що про нього кажуть знайомі / President.gov.ua

      Партія "Слуга народу" обрала кандидатуру заступника глави Офісу Президента України Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра, бо він погодився бути частиною стратегії Володимира Зеленського.

      Про це "Українській правді" розповів один зі співрозмовників видання, який співпрацює із "Зе!командою". Раніше нардеп від партії "Слуга народу", представник президента в уряді Андрій Герус підтвердив, що більшість нардепів підтримуватимуть кандидатуру Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

      Читайте також: Олексій Гончарук – біографія ймовірного прем'єр-міністра України

      "Чому вибрали Олексія? Мені здається, це очевидно – він погодився бути частиною стратегії Зеленського. Вона зводиться до швидких перемог. Олексій в них гратиме і погоджуватиме все з президентом", – розповів один зі співрозмовників, який співпрацює із "Зе!командою".

      Гончарук працював юристом у різних фірмах та на різних посадах У 2009 році очолив громадську організацію "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам" та читав лекції про те, як захищатися від будівельних афер.

      Він був досить успішним юристом – не зірка, але успішний. Він завжди стильно виглядав. Пам'ятаю, колись їздив на Jaguar. Олексій завжди дбає про враження, яке він складає,
      – розповів один зі старих знайомих Гончарука.

      У 2014 році тодішній щойно призначений міністр екології Ігор Шевченко запросив Гончарука працювати своїм радником на громадських засадах.

      "Я знаю Олексія ще десь з 2010-2011 року, він досить професійний і грамотний юрист. Мені як міністру потрібні були професіонали. Тому я запросив його бути моїм радником і доручив йому займатися Держгеонадрами. Він займався запуском онлайн-порталу з інформацією про родовища, про видані ліцензії і так далі", – розповів Шевченко.

      Він також назвав Гончарука амбітною людиною у хорошому розумінні. На думку Шевченка, робота Гончарука у Міністерстві екології – це старт його політично-державницької кар'єри.

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      Це людина, яка одержима роботою. Він фанатик! У нього немає сім'ї, немає нормального особистого життя. Він вважає, що якщо багато працювати, то це принесе результат. Це плюс. А от мінус Льоші – марнославство. Призначення прем'єром для нього – це тріумф,
      – описав Гончарука один з колишніх його соратників.

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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Верховна Рада Слуга народу
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