Гончарук у Брюсселі проведе засідання Ради асоціації Україна – ЄС: про що говоритимуть
Шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз відбудеться у бельгійському Брюсселі 28 січня 2020 року. Головуватиме на засідання український прем'єр Олексій Гончарук, на порядку денному – російська агресія проти України та прогрес у справі втілення Угоди про асоціацію з ЄС.
Про порядок денний Шостого засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбудеться у Брюсселі 28 січня, розповіли у департаменті комунікацій Кабміну.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Брюссель назвав досягнення та проблеми процесу виконання Україною асоціації з ЄС
Це буде перше засідання нового українського уряду та представників нового складу Європейської комісії (це установа, що фактично виконує функції уряду ЄС).
На Раді асоціації Україна – ЄС говоритимуть про таке:
- Безпекова ситуація на Сході України.
- Протидія російській агресії.
- Втілення мінських домовленостей.
- Стан справ у окупованому Криму.
- Прогрес у процесі виконання Угоди про асоціацію.
- Стан двосторонньої торгівлі України та Євросоюзу.
- Шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва.
- Співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.
Хто представлятиме Україну на Раді асоціації у Брюсселі:
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
- Віцепрем'єр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.
- Міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
- Міністерка освіти й науки Ганна Новосад.
- Міністерка фінансів Оксана Маркарова.
- Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
- Заступник міністра розвитку економіки – торговий представник України Тарас Качка.
- Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.
- Заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань євроінтеграції Костянтин Чижик.
Делегацію Європейського Союзу очолить високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель.
За підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС Гончарук та Боррель дадуть пресконференцію.
Окрім участі у Раді, Гончарук планує окремо поговорити з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради Шарлем Мішелем, іншими політиками та представниками бельгійського бізнесу.
Що таке Угода про асоціацію України з ЄС? Це угода, яка дає змогу сторонам-підписантам перейти від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Угоду підписали у два етапи: політичну частину 21 березня, економічну – 27 червня 2014 року. Чинності угода набула 1 вересня 2017.
Саме відмова від підписання угоди президентом-втікачем Януковичем була передумовою до подій Євромайдану, який у підсумку переріс у Революцію Гідності.
Раніше Гончарук говорив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС