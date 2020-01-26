Гончарук у Брюсселі проведе засідання Ради асоціації Україна – ЄС: про що говоритимуть

Шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз відбудеться у бельгійському Брюсселі 28 січня 2020 року. Головуватиме на засідання український прем'єр Олексій Гончарук, на порядку денному – російська агресія проти України та прогрес у справі втілення Угоди про асоціацію з ЄС.

Про порядок денний Шостого засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбудеться у Брюсселі 28 січня, розповіли у департаменті комунікацій Кабміну.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Брюссель назвав досягнення та проблеми процесу виконання Україною асоціації з ЄС

Це буде перше засідання нового українського уряду та представників нового складу Європейської комісії (це установа, що фактично виконує функції уряду ЄС).

На Раді асоціації Україна – ЄС говоритимуть про таке:

Безпекова ситуація на Сході України.

Протидія російській агресії.

Втілення мінських домовленостей.

Стан справ у окупованому Криму.

Прогрес у процесі виконання Угоди про асоціацію.

Стан двосторонньої торгівлі України та Євросоюзу.

Шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва.

Співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Хто представлятиме Україну на Раді асоціації у Брюсселі:

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Віцепрем'єр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністерка освіти й науки Ганна Новосад.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Заступник міністра розвитку економіки – торговий представник України Тарас Качка.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань євроінтеграції Костянтин Чижик.

Делегацію Європейського Союзу очолить високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель.

За підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС Гончарук та Боррель дадуть пресконференцію.