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      Гончарук у Брюсселі проведе засідання Ради асоціації Україна – ЄС: про що говоритимуть

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      Голова уряду України Гончарук відвідає Брюссель 28 січня / Телеграм-канал Олексія Гончарука

      Шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз відбудеться у бельгійському Брюсселі 28 січня 2020 року. Головуватиме на засідання український прем'єр Олексій Гончарук, на порядку денному – російська агресія проти України та прогрес у справі втілення Угоди про асоціацію з ЄС.

      Про порядок денний Шостого засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбудеться у Брюсселі 28 січня, розповіли у департаменті комунікацій Кабміну.

      Нагадаємо, у грудні 2019 року Брюссель назвав досягнення та проблеми процесу виконання Україною асоціації з ЄС

      Це буде перше засідання нового українського уряду та представників нового складу Європейської комісії (це установа, що фактично виконує функції уряду ЄС). 

      На Раді асоціації Україна – ЄС говоритимуть про таке:

      • Безпекова ситуація на Сході України.
      • Протидія російській агресії.
      • Втілення мінських домовленостей. 
      • Стан справ у окупованому Криму.
      • Прогрес у процесі виконання Угоди про асоціацію.
      • Стан двосторонньої торгівлі України та Євросоюзу. 
      • Шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва.
      • Співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки. 

      Хто представлятиме Україну на Раді асоціації у Брюсселі: 

      • Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
      • Віцепрем'єр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.
      • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
      • Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
      • Міністерка освіти й науки Ганна Новосад.
      • Міністерка фінансів Оксана Маркарова.
      • Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
      • Заступник міністра розвитку економіки – торговий представник України Тарас Качка.
      • Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.
      • Заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань євроінтеграції Костянтин Чижик.

      Делегацію Європейського Союзу очолить високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. 

      За підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС Гончарук та Боррель дадуть пресконференцію.

      Окрім участі у Раді, Гончарук планує окремо поговорити з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради Шарлем Мішелем, іншими політиками та представниками бельгійського бізнесу.

      Що таке Угода про асоціацію України з ЄС? Це угода, яка дає змогу сторонам-підписантам перейти від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Угоду підписали у два етапи: політичну частину 21 березня, економічну – 27 червня 2014 року. Чинності угода набула 1 вересня 2017.

      Саме відмова від підписання угоди президентом-втікачем Януковичем була передумовою до подій Євромайдану, який у підсумку переріс у Революцію Гідності.

      Раніше Гончарук говорив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Євросоюз Європа Угода про асоціацію Бельгія
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