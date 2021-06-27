У Гонконгу після пожежі потонули понад 10 суден: фото, відео

У Гонконгу на пристані спалахнула масштабна пожежа. Близько 30 суден загорілись, а 10 з них потонули. Постраждала одна людина.

Загорілись паливні баки однієї з яхт. Вогонь швидко поширювався з одного судна на інше через малу відстань між ними та вітер.

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Пожежу гасили 6 годин

На в'їдливий дим скаржились мешканці будинків, що розташовані найближче до пристані. Вогнеборцям знадобилось понад 6 годин, аби подолати полум'я. Для цього долучили пожежні літаки та 11 цистерн.

На щастя, вчасно евакуювали 35 осіб, одну людину забрали до лікарні. Вогонь пройшовся по щонайменше 30 човнах. 10 з них не підлягають відновленню, в інших – різні пошкодження.

Пожежу насили 6 годин / Фото South China Morning Post

Після пожежі 10 човнів потонули / Фото South China Morning Post

Дивіться відео з місця пожежі:

В Україні загорівся прогулянковий катер

Зазначимо, що нещодавно пожежа на причалі сталась і в Україні. У Білгород-Дністровському вранці 7 червня спалахнула пожежа на прогулянковому катері. В результаті займання постраждав чоловік.