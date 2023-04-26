Google оновив супутників фото зруйнованих міст: "Орест" Козацький впізнав свій будинок

Сервіс GoogleMaps оновив супутникові дані щодо українських міст. Зокрема, там тепер можна побачити ті регіони, які зруйнувала російська армія.

Йдеться про міста, які найбільше постраждали від російських окупантів. Це Буча, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та інші. Про це пише 24 Канал.

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Що окупанти зробили з Маріуполем

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що фото зроблені після середини березня 2022 року.

На оновленому знімку видно маріупольський драмтеатр з написом Діти", на який російські загарбники скинули бомбу, а пізніше окупанти зруйнували будівлю вщент, щоб приховати сліди своїх злочинів.



Театральна площа Маріуполя / Фото GoogleMaps

На оприлюднених знімках можна побачити, що з’явилися нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар).

Кого саме там поховано та в який період – наразі невідомо. Вся істина буде встановлена остаточно після деокупації Маріуполя.



Новотроїцьке кладовище / Фото GoogleMaps

Захисник "Азовсталі" Дмитро Козацький з позивним "Орест" впізнав на GoogleMaps свій будинок, що догорає.

"Останні тижні якось особливо сумно. Що не день, то чиясь річниця загибелі, що не день, так День народження когось із друзів, побратимів в полоні. Ще й GoogleMaps сьогодні "під’їхав" з оновленою картою. На фото мій догораючий будинок", – написав він у твітері.



Будинок військового на карті / Фото GoogleMaps

Як виглядає мапа Київщини

Також GoogleMaps оновив мапу Київщину. На карті можна побачити зруйнований міст, який проходив через річку Ірпінь.



Міст через річку Ірпінь / Фото GoogleMaps

На картах видно і зруйнований у перші дні повномасштабного вторгнення аеропорт Гостомеля.



Аеродром в Гостомелі / Фото GoogleMaps

На мапі також видно логістичний термінал і підірваний 26 лютого 2022 року міст біля села Стоянка.



Село Стоянка / Фото GoogleMaps

Оновлена мапа Чернігова

Оновлені супутникові знімки Google Maps дозволяють побачити, якими були Чернігів та область під час російської блокади у лютому – березні 2022 року. Де в навколишніх селах росіяни ховали свою техніку, куди виїжджали, щоб вести вогонь по місту та де була їх підбита і знищена техніка.

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